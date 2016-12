T'as vu ?

ANIMAUX Une vidéo diffusée lundi et montrant des camionneurs sibériens écarsant volontairement un ours brun a choqué des internautes...

Un ours (illustration). - Visar Kryeziu/AP/SIPA

Marie Lombard

Drôle de mentalité chez ces camionneurs sibériens. Les autorités russes ont annoncé ce mardi avoir ouvert une enquête après la diffusion lundi sur Internet d’une vidéo montrant un poids lourd écrasant volontairement un ours brun.

« Ecrase-le ! Ecrase-le ! »

L’animal, qui peine à courir dans la neige, est d’abord pris en chasse par les camionneurs dans la toundra sibérienne. Alors qu’un passager crie : « Ecrase-le ! Ecrase-le ! », l’ours passe sous les roues de l’engin, provoquant des hourras. La scène est d’une violence extrême, les camionneurs passent à plusieurs reprises sur le plantigrade qui survit malgré tout. Les passagers frappent alors l’animal, coincé sous le véhicule, avec une tige en métal.

« Nous avons établi que la vidéo montre des habitants de Iakoutie [une région à l’est du pays] », a annoncé à la télévision la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Irina Volk. Le ministre de l’environnement russe a pour sa part dénoncé sur Facebook un « carnage », déclarant que « de tels crimes devraient être punissables de prison ferme ».

Les ours considérés comme dangereux

Les ours sont fréquemment pris pour cible l’hiver dans le Nord sibérien. Considérés comme dangereux s’ils rôdent à proximité des villes, ils sont abattus par les autorités locales. Toutefois, les cas de cruauté envers l’animal sont plus rares, même si en 2015 déjà, une vidéo montrant des ouvriers d’une base militaire de l’Arctique lançant un pétard à un ours en guise de nourriture et le plantigrade se tordant de douleur, avait provoqué l’indignation des internautes russes.

