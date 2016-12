T'as vu ?

PAS BETE Dans la nuit du 25 au 26 décembre, six détenus ont démonté les toilettes de leur cellule pour s'échapper...

Les 6 détenus évadés le jour de Noel d'une prison du Tennessee - Shutterstock/SIPA

Marie Lombard

Tout ce travail pour seulement quelques heures de liberté… Six détenus d’une prison de Newport, dans le Tennessee (Etats-Unis), se la sont joué Prison Break dimanche. Vers 1 h 30 du matin, profitant de la pénombre nocturne, ils ont démonté les toilettes de leur socle mural et sont passés par le trou qui donnait vers l’extérieur.

Impossible, dites-vous ? Mais c’était sans compter le mauvais état des murs du centre d’incarcération. « Ils ont réussi à entamer facilement le béton et la plomberie », a ainsi indiqué le shérif du secteur, Armando Fonest, interviewé par WVLT. « Nous avons eu de nombreux incidents dans ces toilettes, notamment des fuites d’eau et des remontées d’égouts, ce qui a fragilisé les matériaux », a-t-il expliqué. Et la prison étant un ancien hôpital, les possibles issues n’ont pas été supprimées.

Pour cinq des six détenus en vadrouille, la liberté n’a été que de courte durée puisque le cinquième a été rattrapé ce lundi soir. Le sixième est toujours dans la nature, selon WVLT.

