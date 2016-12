T'as vu ?

PROGRES Le robot bipède Method-2 a effectué ce mardi son premier pas de géant dans la banlieue de Séoul...

Mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin. Le robot sud coréen Method-2, créé par la société de robotique Hankook Mirae Technology, a fait son premier (gigantesque) pas ce mardi dans la banlieue de Séoul. Grand de 4 mètres et lourd de 1,5 tonne, le robot peut être contrôlé à distance ou par un pilote qui se place dans son torse. Il est, selon le directeur de la société Hankook Mirae Technology Yang Jin-Ho, le premier robot bipède « habité », les bras du robot, pesant chacun de 130 kg, reproduisant les mouvements du pilote.

Le robot se destine à un plus grand destin que celui de parader devant des journalistes ou des touristes. « Il a été construit pour travailler dans des zones dangereuses où les hommes ne peuvent intervenir », affirme Yang Jin-Ho. Toutefois il va falloir être patient car Method-2 n’ayant qu’un an, « il fait des pas de bébé. Comme les êtres humains, il lui faudra encore attendre un peu avant de se déplacer librement ». Un bébé qui a tout de même englouti plus de 242 milliards de wons d’investissement (soit 191 millions d’euros) depuis le début de sa conception en 2014.

