TOO MUCH A Taïwan ce dimanche, un proviseur de lycée a démissionné après que ses élèves ont effectué un défilé nazi à l’occasion de l’anniversaire de l’établissement…

Des lycéens font un défilé nazi à Taiwan - Screenshot Twitter.com

Marie Lombard

Une blague de très mauvais goût ou un hommage (de non moins mauvais goût) à Adolf Hitler ? Le lycée Kuang Fu de Hsinchu City ( Taiwan) a fait l’objet de vives critiques ses dernières heures après que des images de ses étudiants célébrant l’anniversaire de l’établissement ont fuité sur Internet. Et pour cause : on y voit les élèves affublés d’uniformes nazis et brandissant des bannières ornées de la croix gammée, dansant et riant derrière un char en carton.

« Voici Hitler ! Etudiants, saluez-le ! Ou le char vous écrasera, ou vous serez emmené dans la chambre à gaz ! », entend-on également dans une vidéo publiée par le site internet de l’Apple Daily. Un spectacle d’un autre siècle.

Améliorer l’éducation historique des élèves

Le Bureau économique et culturel d’Israël à Taipei a tenu a déclaré trouver « déplorable et choquant que, sept décennies seulement après que le monde eut été témoin des horreurs de l’ Holocauste, un lycée participe à cette action révoltante ». La représentation de l’ Allemagne à Taïwan a pour sa part estimé dans un communiqué que les étudiants n’avaient pas compris le sens de ces attributs nazis, ce qui revient à les innocenter. Le Ministère de l’Education taïwanais a en conséquence demandé au lycée de prendre des mesures pour améliorer l’éducation historique de ses élèves.

Toutefois pour le professeur immortalisé dans une vidéo en train de faire le salut nazi depuis la tourelle du blindé en carton, les choses ne se régleront pas aussi facilement. Après avoir présenté des excuses et démissionné, le proviseur Cheng Hsia-ming a en effet annoncé que des sanctions seraient appliquées contre des responsables de l’établissement ayant participé ou organiser l’événement. On ne sait toutefois pas à l’initiative de qui le défilé a été organisé.

Un « bar nazi »

Ce n’est hélas pas la première fois que l’iconographie du IIIe Reich refait surface à Taïwan. Dans les années 1990, un bar nazi avait en effet vu le jour à Taipei avant d’être fermé par les autorités. En 2011 c’était au tour de la chaîne de supérettes 7-Eleven de se justifier après avoir vendu des gadgets affichant des caricatures d’Hitler. Le gérant avait assuré à l’époque que les dessins en question ne représentaient pas le dictateur nazi. Les dérapages sont décidément nombreux à Taïwan.

