Nintendo planche-t-il sur une version miniature de la Nintendo 64?

Les consoles de salon de Nintendo (de gauche à droite et de haut en bas: la NES, la SNES, la Nintendo 64, la Gamecube et la Wii) — DR

A ce rythme-là, Nintendo aura bientôt rétréci toute l’histoire du jeu vidéo. Après la Nes Classic mini sortie en novembre dernier, et la Super Nintendo Classic Mini annoncée pour la fin septembre, le constructeur japonais s’apprêterait à faire subir le même sort à une autre de ses consoles mythiques : la Nintendo 64.

A ce stade, il ne s’agit que de spéculation, comme les sites tech et jeux vidéo savent en faire. Un utilisateur du forum Neogaf a en effet remarqué que Nintendo avait déposé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle quatre entrées correspondant à des manettes physiques de la Nintendo, la Super Nintendo, la Switch et, donc, la Nintendo 64.

Playlist idéale

S’il reste un pas de géant à faire pour relier cette information au lancement d’une éventuelle version miniature de la 64, cela ne semble pas illogique au vu du succès de la Nintendo Mini, épuisée en un temps record et quasi-introuvable depuis, et de la Super Nintendo Mini, qui a déjà fait exploser les carnets de précommande.

Sur Internet, beaucoup s’amusent déjà à établir la liste de jeux idéale qu’il faudra inclure avec la Nintendo 64 : Super Mario 64, Zelda : Ocarina of Time et Majora’s Mask, GoldenEye, Star Fox 64, F-Zero X, Mario Kart 64, 1080° Snowboarding… De quoi s’occuper en attendant une annonce plus officielle.