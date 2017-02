High-Tech

JEU VIDEO Microsoft vient concurrencer le service Playstation Now de Sony...

L'abonnement Xbox Game Pass sera lancé au printemps. - MICROSOFT

Les abonnements sont à la mode. Après le Playstation Now de Sony et le EA Access d’Electronic Arts, Microsoft a annoncé à l’occasion du GDC de San Francisco l’offre Xbox Game Pass, qui sera lancée au printemps dans 27 pays, dont la France, uniquement sur Xbox One. Au programme : un accès à une centaine de jeux pour 9,99 euros par mois, avec un mélange de blockbusters sortis depuis un moment et d’anciens titres de la Xbox 360.

Parmi les titres disponibles au lancement, Microsoft met en avant Halo 5 : Guardians, Payday 2, NBA 2K16, Saint Row IV, LEGO Batman et SoulCalibur II. Du coté des éditeurs, on trouve Microsoft Studios, 2k, Bandai Namco, Capcom, Sega, THQ ou encore Warner Bros. Des grands noms (Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix, Bethesda) sont pour le moment absents, sans doute pour protéger leur propre service, existant ou à venir.

En téléchargement, pas en streaming

Contrairement à Sony, Microsoft a fait le choix du téléchargement et pas du streaming. Cela offre l’avantage de pouvoir jouer même sans connexion Internet (il faut juste se connecter au moins une fois par mois pour mettre à jour sa librairie). La liste des jeux ne sera pas figée. Microsoft fera tourner, avec des arrivées mais aussi des départs.

La mauvaise nouvelle, c’est qu’il faudra payer pour les DLC et autres contenus additionnels. Au final, ce service n’est clairement pas destiné aux hardcore gamers qui rêvaient d’un accès illimité aux nouveautés. Mais les joueurs occasionnels y trouveront un catalogue conséquent, pour le prix de deux jeux neufs par an. Pas inintéressant.

