VIDEO. Trois jambes et trois mains, «Vanity Fair» pris en flagrant délit d’abus de Photoshop

Capture d'écran d'un tweet pointant du doigt les erreurs de retouches grossières en Une du nouveau numéro de Vanity Fair. — Capture d'écran

« Bon, tout le monde le sait maintenant… J’ai trois jambes », s’amuse l’actrice Reese Witherspoon sur Twitter, « j’espère que vous m’acceptez encore pour ce que je suis ».

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 25, 2018

Trop de retouches tue la retouche

La dernière couverture du magazine prestigieux Vanity Fair a créé l’hilarité sur la toile avec sa photo annuelle rassemblant le gratin d’Hollywood. Cette photo d’ensemble rassemblant Oprah Winfrey, Tom Hanks, Robert de Niro et Nicole Kidman entre autres stars a été abondamment retouchée pour rendre tous les acteurs plus beaux que nature… oubliant au passage, semble-t-il, d’effacer une jambe et une main en trop.

About that Vanity Fair Photoshop fail...How did it happen? pic.twitter.com/QfZd4lTCYD — E! News (@enews) January 27, 2018

Trois mains, trois jambes. Beau “photoshop fail” sur des photos d’Annie Leibovitz dans Vanity Fair pic.twitter.com/ot9qp8I2iy — Pascal Riché (@pascalriche) January 26, 2018

Après le tweet de Reese Witherspoon, la reine de la télévision américaine Oprah Winfrey, assise à côté d’elle sur la photo et qui lui entoure la taille, a à son tour twitté très ironique : « j’accepte ta troisième jambe. Tout comme je sais que tu acceptes ma troisième main ».

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) January 25, 2018

Vanity Fair se défend avec humour

Sur un autre cliché de la série prise par la photographe vedette Annie Leibovitz, à présent retirée du site internet de Vanity Fair, la productrice, présentatrice et actrice semble en effet avoir trois mains : une sur sa taille, une sur celle de Reese Witherspoon, et une autre… sur sa propre jambe.

Reese’s third leg is old news, folks. We’re all talking about Oprah’s third hand now. pic.twitter.com/KRGhh5MuO3 — Griffin Newman (@GriffLightning) January 25, 2018

Ces bavures amusaient beaucoup les internautes vendredi : « L’info concernant la troisième jambe de Reese est déjà dépassée. Tout le monde parle du troisième bras d’Oprah maintenant », ironise l’un d’entre eux.

« Imaginez les millions de dollars qui ont été dépensés pour enlever numériquement la troisième jambe de Reese Witherspoon de films et émissions de télévision toutes ces années », plaisante aussi le journaliste de la BBC Mark Savage sur Twitter.

Imagine the millions of dollars that have been spent digitally removing Reese Witherspoon's third leg from films and TV shows over the years. pic.twitter.com/mawsX6WLZ9 — Mark Savage (@mrdiscopop) January 26, 2018

Le célèbre magazine américain s’est défendu en affirmant également sur le réseau social que « nous aurions adoré avoir l’exclusivité sur les trois jambes de Reese mais malheureusement c’est juste la doublure de sa robe ».

While we would have loved the exclusive on @RWitherspoon's three legs, unfortunately it's just the lining of her dress. https://t.co/HJjvbc037S — VANITY FAIR (@VanityFair) January 25, 2018

Quand aux mains d’Oprah, la rédaction de Vanity Fair n’a eu d’autres solutions que de botter en touche : « comment peut-on attendre qu’elle gère tout avec juste deux mains ? ».