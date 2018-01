Vous avez été victime de «revenge porn»? Racontez-nous

En France, il n'existe pas encore de loi légiférant la cyber-vengeance ou le "revenge porn". — Lionel Bonaventure AFP

L’affaire Jeremstar remet le phénomène du « revenge porn » dans l’actualité. Le terme désigne le fait de mettre en ligne des photos et/ou vidéos intimes d’un ex-conjoint par vengeance. Depuis l’adoption de la loi pour une République numérique en septembre 2016, la pratique est pénalisée et passible d’un an de prison et 45.000 euros d’amende.

Dans ce cadre, 20 Minutes recueille les témoignages de victimes de « revenge porn », avec possibilité d’anonymat. Racontez-nous comment s’en sortir et se reconstruire après un épisode de ce type.

