Vous ne savez pas quand jeter votre sapin? Demandez à Mariah Carey, la reine de Noël

Mariah Carey à son show de Noël au Beacon Theater, à New York en 2017 — Youtube @Vincenzo Parrella

On ne la surnomme pas « The queen of Xmas » pour rien. Mariah Carey est réputée pour adorer Noël. Elle se déguise, en parle et fait même des chansons dessus. Du coup lorsque l’acteur et producteur américain Ryan Seacrest a demandé sur Twitter jusqu’à quand il fallait garder son sapin de Noël, maintenant que les fêtes étaient finies, la diva ne s’est pas privée pour lui répondre en tant qu’experte.

Dahhling! Not till July 4th! 😉 https://t.co/uO4YqRRxU8 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 27, 2017

« Chééééri ! Au moins jusqu’au 4 juillet ;) »

Une réponse, non sans une pointe d’ironie de la part de la chanteuse, qui sait très bien que ses fans connaissent sa passion pour Noël. Ces derniers ont d’ailleurs été nombreux à apprécier son intervention sur le sujet.

The Queen of Christmas has spoken: You shall not take down your Christmas decorations till July 4th. 🎄 — Glittering Mariah (@glittering_mc) December 27, 2017

« La Reine de Noël a parlé : vous ne devez pas retirer vos décoration de Noël avant le 4 juillet prochain »

Mariah KNOWS. — Geooo-ooo-oo-orgia in exelsis deo🎄❄️☃️🎁 (@UpAndGeorgia) December 28, 2017

« Mariah sait »

Welp! Guess my tree is staying up til July 4th 😂 — Mimi's festive kitty 🎅 (@mcyougotmeee) December 27, 2017

« Bon et bien je crois que mon sapin va rester jusqu’au 4 juillet »