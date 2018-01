VIDEO. Mulhouse: Après le maillot de bain connecté, une crème solaire intelligente

Crème solaire connectée. — Spinali Design

Spinali Design sera présentée du 9 au 12 janvier en marge du Consumer Electronics Show (CES) de las Vegas.

La mise sur le marché de la crème solaire connectée est prévue pour le printemps.

Mettre de la crème solaire pour se protéger, c’est bien. Mais vous protège-t-elle vraiment des UV ? Quelles quantités appliquer sur votre peau ? A quelle fréquence ? Autant de questions auxquelles la société mulhousienne Spinali Design veut répondre. C’est devenu une habitude pour la jeune start-up déjà auteure du maillot de bain et des robes connectés, ou bien encore des jeans vibrants. Pour cette rentrée, la société spécialisée dans le numérique et l’intelligence artificielle présente une crème solaire connectée en marge du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, avant qu’elle ne soit mise sur le marché mise sur le marché au printemps.

Changer les comportements

« Nous sommes partis du constat qu’il ne peut y avoir une seule formule mathématique car l’efficacité d’une crème dépend des types de peaux, de la partie du corps où elle est mise, des conditions, des quantités, de la fréquence… Trop de facteurs pour que cela soit efficace à chaque fois », explique Romain Spinali, le responsable innovation. Aussi la start-up, en partenariat avec le CNRS et deux laboratoires alsaciens en lien avec les universités du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, a mis de l’intelligence artificielle, non pas dans la crème qu’elle à mise au point, mais dans le pot, sous forme de capsules. Cela afin de croiser les données avec une application dédiée.

Concrètement, il sera possible de scanner des capsules de crème solaire avec un smartphone avant l’application pour que ce dernier calcule la quantité à appliquer, la fréquence de ré-application et les conditions d’usage. Grâce à un algorithme auto-apprenant, il sera possible pour tout à chacun d’obtenir la meilleure protection. Une innovation d’autant plus efficace si elle est combinée avec le maillot de bain lui aussi connecté, argue la société, ce qui augmente encore les précisions données qui seront analysées par l’algorithme. Mais l’objectif de Spinali Design, dont la volonté est d’anticiper l’évolution des comportements, inévitable avec l’arrivée des nouvelles technologies, est d’aller au-delà : « L’intelligence artificielle va changer nos habitudes. Nous allons vers une évolution des comportements, un passage du produit au service ».