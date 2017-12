Côte d'Azur: L'application Lpliz fait ouvrir les yeux sur le handicap invisible

Plus de cent personnes ont déjà téléchargé l’application Lpliz, qui vient en aide aux personnes dont le handicap est invisible. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Quand Léna chausse ses skis, son handicap ne se voit pas. Pourtant, cette adolescente de 15 ans a besoin d’aide. Pour porter ses planches, attraper les perches des remontées mécaniques et se relever après une chute. Afin d’aider Léna à dévaler les pentes sans difficulté, son père Daniel Tinmazian a imaginé une plateforme « d’entraide et de bienveillance ». Sa start-up Lpliz a pour objectif de faire ouvrir les yeux sur le handicap invisible.

« Quand je disais aux pisteurs qu’il fallait l’aider, on me répondait : “Mais lâchez votre fille”, se rappelle-t-il. Avoir un handicap qui ne se voit pas, c’est faire face aux réflexions. Et ce qui est valable pour le ski, l’est à l’école, à la danse, au travail, dans le bus. » Le 8 décembre, après avoir levé près de 15.000 euros grâce au financement participatif, Daniel Tinmazian a lancé l’application Lpliz.

Bientôt un label

Sur cette plateforme, la personne handicapée précise l’activité qu’elle pratique et les aides dont elle pourrait avoir besoin. « Les gens aux alentours reçoivent une notification qui signale sa présence, détaille-t-il. Ils seront sensibilisés et ainsi plus attentifs. » Et peut-être davantage enclins à aider.

Gratuite, l’application disponible sur Google Play compte déjà une centaine d’utilisateurs. Mais Daniel Tinmazian envisage déjà son intégration à des établissements qui deviendront « labellisés » : « Pour des stations, des parcs d’attractions, des hôtels, ce sera l’assurance que le personnel est bienveillant et informé », espère-t-il.