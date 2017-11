Le président américain a mangé du lion ce matin. Donald Trump, très peu actif sur Twitter depuis le début de sa longue tournée en Asie, a rattrapé son retard en seulement une matinée.

Donald Trump n’aime pas être traité de « vieux »

Ce dimanche, sur le réseau social, il a évoqué (insulté ?) directement le dirigeant nord-coréen : « Pourquoi Kim Jong-un m’insulterait-il en me traitant de "vieux" alors que je ne le traiterai JAMAIS de "petit gros" ? Eh bien, j’essaie tellement d’être son ami, peut-être qu’un jour ça arrivera ! ».

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

Un tweet, piquant, ironique ou bien puéril, les avis divergent, qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

La Chine va durcir les sanctions contre la Corée du Nord

Deux heures plus tôt, sur son compte twitter, Donald Trump a annoncé que son homologue chinois Xi Jinping avait accepté de durcir les sanctions contre la Corée du Nord en réponse au programme nucléaire de Pyongyang.

President Xi of China has stated that he is upping the sanctions against #NoKo. Said he wants them to denuclearize. Progress is being made. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2017

Lors de son passage jeudi à Pékin, le président américain avait exhorté Xi Jinping à faire monter la pression sur le régime nord-coréen qui a procédé début septembre à un nouvel essai nucléaire. « La Chine peut régler ce problème facilement et rapidement », avait-il affirmé, debout au côté de son homologue chinois.

« Avoir de bonnes relations avec la Russie est une bonne chose »

Donald Trump est également revenu, dans sa série de tweet matinaux, sur la question de la Russie, critiquant les « haineux et les imbéciles » au lendemain de son échange avec Poutine. « Quand tous les haineux et les imbéciles se rendront-ils compte qu’avoir de bonnes relations avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise chose ? », a-t-il écrit.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

« Ils font toujours de la politique, c’est mauvais pour notre pays. Je veux résoudre (les crises en) Corée du Nord, Syrie, Ukraine, et le terrorisme et la Russie peut grandement aider ! », a-t-il poursuivi.

Samedi, Donald Trump avait longuement mis en avant les dénégations de Vladimir Poutine sur les accusations d’ingérence russe dans la campagne américaine, laissant entendre, après l’avoir rencontré au Vietnam, qu’il le pensait sincère.

Quelques heures après ses déclarations, la CIA a cependant confirmé ses accusations contre la Russie en expliquant que ses précédentes « conclusions » n’avaient « pas changé ».

