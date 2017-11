Les forums de jeuxvideo.com sont pointés pour le manque de modération contre les vagues de harcèlement.

Une campagne contre Webedia, qui possède jeuxvideo.com et ses forums, se met en place sur Twitter.

Deux marques ont déjà annoncé arrêter les publicités sur le site.

Nouvelle étape dans la guerre entre les forums de jeuxvideo.com et les défenseurs des personnes harcelées par certains de ses membres. La secrétaire d’Etat à l’égalité homme-femme Marlène Schiappa avait demandé vendredi à Webedia, qui possède jeuxvideo.com, de sévir contre les campagnes de harcèlement menées essentiellement depuis le forum 18-25 ans contre des personnalités féministes, la journaliste Nadia Daam étant le dernier exemple en date.

Webedia a promis de doubler ses effectifs de modérateurs, une mesure jugée insuffisante par nombre d’internautes. Sur Twitter ce dimanche, l’ex-conseillère au ministère du Droits des femmes Sophie Gourion a lancé le hashtag #BalanceTonForum (une première version samedi, #BalanceWebedia, n’avait pas trop pris). L’idée, qu’elle développe dans un post de blog, est de « taper au portefeuille de Webedia en interpellant ses annonceurs, comme cela avait été fait avec succès pour l’émission Touche pas à mon poste.

L'interpellation des annonceurs de https://t.co/eM2B3tNvB9 reprend ce matin. Pour + de lisibilité, le hashtag est désormais #Balancetonforum — Sophie G. (@Sophie_Gourion) November 5, 2017

Résultat, ce dimanche plusieurs internautes s’adressent directement aux marques dont les publicités ont été aperçues sur le site, propriété de Webedia.

Bonjour, @Orange_France c'est la couleur du harcèlement ? Rapport à vos pubs sur le forum de @JVCom #BalanceTonForum pic.twitter.com/a6SLaI4wV0 — christian andreo (@Andreo_Ch) November 5, 2017

Dites @Nocibe à quel moment annoncer sur @jvcom et associer votre image au harcèlement des femmes semble une bonne idée ? #BalanceTonForum pic.twitter.com/nTTw0fJCXy — Claire Underwood (@ParisPasRose) November 5, 2017

L’ex-ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes Laurence Rossignol a également soutenu l’initiative.

Sophie Gourion a fait référence à la campagne contre l’émission de Cyril Hanouna, en mai et juin 2017. Dans l’œil du cyclone à la suite d’une séquence jugée homophobe et humiliante, Touche pas à mon poste avait été lâché par la majorité de ses annonceurs, faisant perdre environ un million d’euros à C8, la chaîne qui l’héberge. La campagne de dénonciation avait été lancée par un journaliste sur Twitter, qui avait listé l’ensemble des marques payant pour des pubs diffusées en marge du programme.

NB : les consommateurs ont toujours le pouvoir de faire pression sur les annonceurs d'une émission de télévision pic.twitter.com/luppJcfviC — Sylvain Chazot (@sychazot) May 19, 2017

Dans un article consacré à la polémique, Le Monde avait cité un passage du livre Is Shame Necessary, New Uses for an Old Tool de la professeure d’études environnementales Jennifer Jacquet, qui voyait dans cette technique une manière « pour le grand public d’humilier des entreprises qui violeraient des normes morales » afin de les faire plier.

Le quotidien du soir rappelait justement que la stratégie de pression sur les marques n’est pas nouvelle - « avant, on appelait le standard téléphonique ou on envoyait des courriers par La Poste pour faire connaître son mécontentement » - mais que les réseaux sociaux ont décuplé la capacité de mobilisation d’une part de l’opinion publique.

Dans le même ordre d’idée, 20 Minutes consacrait un article fin septembre à Sleeping Giants, collectif américain à l’origine (une déclinaison française a été créée), très actif sur Twitter, dont la spécialité est d’interpeller les annonceurs des sites de « fake news ». Outre-Atlantique, Breibart News est particulièrement visé ; en France, ce sont Fdesouche et Boulevard Voltaire qui sont dans le viseur des « géants endormis ».

Deux marques lâchent déjà Webedia

Six mois après l’affaire Hanouna, la stratégie a donc donné des idées et pourrait devenir une nouvelle norme sur les réseaux sociaux. LCI a contacté « la plupart des annonceurs interpellés par les internautes » et deux ont déjà confirmé suspendre leur campagne de pub : Barilla et Apicil.

Spécialistes des attaques pour faire planter un site ou « pourrir » un mot-dièse à succès, certains des membres du 18-25 de jeuxvideo.com ont voulu contre-attaquer en mettant en avant des initiatives sympathiques sur le forum à l’aide du même hashtag, #BalanceTonForum, comme avec ce tweet.

#BalanceTonForum le fameux JVC de néo-nazi qui va aider des jeunes seuls comme ici pic.twitter.com/xMG8PivkQQ — PretreSigmarite (@PretreSigmarite) November 5, 2017

D’autres ont donc des captures d’écran moins avantageuses pour le forum, et le hashtag rassemble désormais pro et anti-Webedia.

Le 18 25 veut spammer #BalanceTonForum pour montrer à quel point il est bien ?

On va jouer à un jeu alors :



La merde de jvc

A thread pic.twitter.com/yr910Z4D3l — Hannibal Yecter (@Yetictac) November 5, 2017

O. P.-V.