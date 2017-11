L'employé de Twitter qui a désactivé le compte de Trump pourrait risquer gros

Le compte Twitter de Donald Trump — Capture Twitter

« L’erreur humaine » était en fait volontaire. Vendredi, Twitter a annoncé avoir pris des « mesures de sécurité » après la brève désactivation du compte de Donald Trump par un employé.

« Après enquête, nous avons appris que cela a été fait par un employé du service client lors de son dernier jour de travail », a indiqué Twitter. « Nous avons implémenté des mesures de sécurité pour que cela ne se reproduise pas », assure l’entreprise.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF — Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017

Update: We have implemented safeguards to prevent this from happening again. We won’t be able to share all details about our internal investigation or updates to our security measures, but we take this seriously and our teams are on it. https://t.co/8EfEzHvB7p — Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017

Donald Trump réagit

Alors que son compte est resté inaccessible pendant 11 minutes jeudi soir, Donald Trump a réagi vendredi, voyant dans l’action « d’un employé rebelle » un signe de l’impact de ses tweets suivis par plus de 40 millions d’internautes.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017

Un acte de piratage ?

Alors qu’il a été célébré comme un héros par de nombreux détracteurs du président américain, l’employé, qui serait un fait un contractuel embauché par un sous-traitant, selon le New York Times, pourrait risquer gros : son action pourrait être considérée comme un acte de piratage, selon le « computer fraud and abuse act », une loi de 1984 qui ratisse très large. Le conseil de plusieurs juristes à l’activiste : embauche un avocat.