C’est un accessoire que l’on n’attendait pas. Son nom : Rayz Rally. Muni d’un câble Lightning, ce petit boîtier se branche à un iPhone (du 5 au X). Il est équipé d’un micro, d’un haut-parleur et d’un bouton. Sa vocation : permettre des conversations de qualité à plusieurs, des petites conf-calls sans matériel perfectionné ou encombrant.

Conversations familiales

L’essayer, c’est pour ainsi dire l’adopter. Testé lors de conversations familiales avec des enfants distants durant les vacances de la Toussaint, mais aussi lors d’un entretien professionnel, Rayz Rally a juste besoin d’être branché pour fonctionner. Auto-alimenté par l’iPhone, il est donc parfaitement autonome. A priori, son usage n’entame pas trop l’autonomie de la batterie.

Bon point : Pioneer a prévu une entrée Ligtning sur le flan de l’appareil afin de pouvoir recharger son iPhone au besoin, tout en utilisant la petite enceinte. Le gros bouton permet quant à lui d’activer et de désactiver le son, mais aussi de mettre un morceau sur Play/Pause, ce qui est assez malin.

Parler plus fort

Le son diffusé est étonnamment clair. Il peut parfaitement convenir à une petite assemblée de 3 à 4 personnes. Par contre, nos interlocuteurs nous ont régulièrement demandé de parler « un peu plus fort ». Pour l’écoute musicale, Rayz Rally peut tout à fait se substituer à une petite enceinte d’entrée de gamme.

Des appels vocaux à plusieurs ou une enceinte musicale. - PIONEER

Le son est, de par la taille du haut-parleur intégré, assez aigu, mais on peut pousser le volume presque au maximum sans percevoir de distortion. A 119 euros, le produit est inédit. Il rejoint l’univers des accessoires Lightning de plus en plus vaste depuis 2015, avec des casques audio, des lecteurs de cartes SD ou clés de stockage.

Christophe Séfrin