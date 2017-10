Insultes, rumeurs, Revenge Porn... Stop-cybersexisme.com, le nouveau site qui lutte contre le sexisme sur le Web

Extrait de la campagne 2016 #stopcybersexisme du centre Hubertine Auclert — Youtube @Centre Hubertine Auclert

Sur 30 élèves, trois filles et deux garçons sont victimes de cybersexisme. Voilà l’un des chiffres tiré de l’étude réalisée en 2016 par le centre Hubertine Auclert dans des classes allant de la 5ème à la 2nde. C’est à partir de ce constat que le centre qui lutte contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et le genre et promeut l’égalité femmes-hommes, a décidé de créer un site entièrement dédié à cette forme de violence en ligne : stop-cybersexisme.com.

Premier objectif : définir ce qu’est le cybersexisme. « C’est vraiment important que l’on mette des mots sur cette violence », insiste auprès de 20 Minutes Clémence Pajot, directrice du centre. Ainsi, être la cible d’insultes sur son corps ou de rumeurs sur sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux c’est être victime de cybersexisme. Créer un faux compte dans le but d’humilier ou mettre en ligne des photos ou des vidéos intimes sans accord, c’est être agresseur. La plateforme qui se veut un portail d’informations complet sur le sujet ne s’arrête pas à de simples définitions.

Faire des captures d’écran

Un bon nombre de solutions ou de réponses sont mises à disposition des victimes, de leur famille ou même des témoins de ce genre d’agression. « On a par exemple recensé tous les liens vers des formulaires qui permettent de signaler des contenus en ligne afin qu’ils soient rapidement supprimés », détaille Clémence Pajot dont l’une des priorités était que le site soit extrêmement pratique et accessible aux jeunes. « On dispense également de nombreux conseils comme le fait de faire des captures d’écran au cas où l’on voudrait porter plainte. »

D’ailleurs l’accent est particulièrement mis sur le fait que les actes de harcèlement et de sexisme sur la toile sont punis par la loi. « Notre site a la particularité d’informer les victimes, mais aussi les agresseurs et de leur faire comprendre ce qu’ils risquent », insiste la présidente qui souhaite lutter contre une forme de fatalité qu’éprouvent certaines personnes en se disant « on ne peut rien faire, c’est Internet ». Le cyber-harcèlement est reconnu par le Code pénal depuis 2014 et peut être puni de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

Depuis son lancement le 17 octobre dernier, stop-cybersexisme.com a déjà été consulté des milliers de fois. De quoi encourager le centre Hubertine Auclert à poursuivre son combat. « La prochaine étape cela sera de mettre à disposition des informations sur les violences au sein du couple, conclut Clémence Pajot. Les outils numériques sont de plus en plus utilisés, comme le revenge porn ou encore le contrôle de l’autre sur les réseaux sociaux. »