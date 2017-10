VIDÉO. Attentat, catastrophe naturelle : comment identifier les fausses disparitions relayées sur les réseaux sociaux ?

A chaque événement dramatique, attentat, attaque ou catastrophe naturelle, les trolls se déchaînent sur internet. Certains n'hésitent pas à poster des photos de fausses personnes disparues.

Suite à l'attentat qui a fait 59 morts à Las Vegas, un internaute a ainsi présenté le footballeur Mesut Özil comme son frère disparu.

More false info about the shooting at Mandalay Bay Casino in Las Vegas.



This is Mesut Özil, a German soccer player. Not a missing person. pic.twitter.com/xY5mKccjRu