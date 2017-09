Smartphone Meizu Pro 7: Mais à quoi sert son second écran?

TELEPHONIE La marque chinoise Meizu innove avec ses smartphones Pro 7 et Pro 7 Plus équipés d’un écran… arrière. Nous nous sommes penchés sur sa véritable utilité…

A l'arrière des smartphones Pro 7 et Pro 7 Plus de Meizu se cache un petit écran malicieux. — MEIZU

Vous ne les avez peut-être pas entendu sonner dans le concert des annonces de la rentrée, mais les nouveaux smartphones de la marque chinoise Meizu se distinguent vraiment du lot. Non, ils ne sont pas vendus au prix d’un SMIC. Non, leur référence ne comporte pas un « 8 » dedans.

>> A lire aussi : VIDEO - Zenfone 4 Pro: Asus réussit le pari du smartphone haut de gamme à moins de 1000 euros

Alors, alors ? Les Meizu Pro 7 (5,2’’/13,20 cm) et Pro 7 Plus (5,7’’14,47 cm) possèdent non pas un, mais deux écrans : un à l’avant (normal, quoi), un second à l’arrière (bizarre, oui). C’est justement ce second écran qui nous a intrigué.

Mission : notifications

On saluera le design. Parfaitement intégré à la coque arrière en aluminium noir, le second écran du Pro 7 que nous avons pu tester est un écran AMOLED de 1,9’’ /4,26 cm (240 x 536 pixels). Il est logé verticalement, juste sous le double capteur de 2 x 12 mégapixels du téléphone. Il est aussi tactile.

Le second écran est parfaitement intégré à la coque arrière. - MEIZU

Sa vocation est multiple : afficher l’heure, des notifications, le nombre de pas que l’on a effectués dans la journée, la météo, ou encore contrôler sa musique. Grâce à lui, la lecture d’un SMS en réunion est encore plus discrète que sur l’écran d’une montre connectée. Dommage cependant que des applications tierces, comme Spotify, ne soient pas prises en compte...

Mais Meizu promet de laisser l’imagination des développeurs s’exprimer autour de ce second écran. A l’usage, celui-ci est assez pratique et permet sans doute d’économiser une partie de l’autonomie de la batterie qui sera moins sollicitée qu’en utilisant l’écran principal, comme à chaque fois que l’on y regarde l’heure.

Le Pro 7 existe en deux tailles: 5,2'' et 5,7''. - MEIZU

Un principe qui n’est pas sans rappeler celui de la fonction « Always On » sur les Samsung Galaxy S7 ou S8 ou celle baptisée « Always On Display » sur le LG G6 : l’heure s’affiche constamment (mais sur l’écran principal).

Des selfies en 2 x 12 mégapixels

Mais c’est pour réaliser des autoportraits que le petit écran s’avère surtout pertinent. Pour passer en mode selfie, il suffit de le balayer de haut en bas ou de bas en haut. Et l’on peut même du bout du pouce sélectionner le mode photo désiré : Flou (effet Bokeh), Beauté, Original. Ensuite, une légère pression sur l’écran déclenche un compte à rebours. 3, 2, 1 (cheese, on sourit !) : la photo est prise.

L'écran sert aussi de viseur, pour des selfies en 2 x 12 megapixels. - MEIZU

D’un point de vue ergonomie, Meizu a tout compris. Et les photos réalisées sont plutôt réussies. Mais paradoxe : le classique capteur frontal du smartphone est de 16 mégapixels (contre 2 x 12 mégapixels à l’avant). Du coup, on se demande pourquoi le constructeur chinois dépense autant d’énergie pour nous persuader que le petit écran à l’arrière de ses Pro 7 et Pro 7 Plus peut devenir une solution idéale pour prendre des selfies… Car au final, les selfies pris de manière conventionnelle restent un peu meilleurs. A force de vouloir trop bien faire…