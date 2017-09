iPhone X, iPhone 8, Apple Watch et TV... Les annonces attendues de la keynote de mardi

Le patron d'Apple, Tim Cook, le 5 juin 2017. — Marcio Jose Sanchez/AP/SIPA

C’est sans doute la keynote Apple la plus attendue depuis 10 ans, quand Steve Jobs avait dévoilé le premier iPhone. Et pour cet anniversaire, l’entreprise devrait enfin innover, après plusieurs éditions de progrès incrémental.

L’iPhone X, la star à 1.000 euros

Selon les dernières fuites d’iOS 11, ce sera donc son nom. X comme 10e anniversaire, et comme ce fameux « X factor », qui devrait être son écran oled presque sans bord. Les designers en herbe s’en donnent à cœur joie sur le Web.

Apple devrait rattraper son retard sur la concurrence avec une recharge sans fil par induction en revenant à un dos en verre. En revanche, à cause de problèmes techniques pour l’intégrer à l’écran fabriqué par Samsung, le lecteur d’empreinte digitale et le bouton Home devraient être supprimés, selon Bloomberg. Le système de reconnaissance faciale Face ID devrait remplacer Touch ID. A ce stade, on ne sait pas s’il sera possible de s’identifier de cette façon pour payer ou si Apple repassera à un code PIN. Mais la plus mauvaise surprise sera sans doute le prix : selon le New York Times, cet iPhone X démarrera à 1.000 euros, avec une sortie décalée à début octobre. Et à cause de soucis de production, ça devrait être la pénurie pendant les premiers mois.

Les iPhone 8 et 8 Plus au tarif classique

Finalement, Apple devrait sauter le nom 7S/7S Plus pour directement passer à la 8e édition. Les deux téléphones devraient reprendre le design de la génération 2016, mais, peut-être, passer à un dos en verre pour la recharge sans fil. Leur prix devrait être dans la lignée de la gamme habituelle, à partir de 769/909 euros pour l’iPhone 8/8 Plus.

Une Apple Watch LTE

Pas de grand changement en vue dans le design de l’Apple Watch. Mais pour la 3e édition, Apple devrait proposer une version LTE, selon Apple Insider. Cela permettra à la montre de s’affranchir complètement de l’iPhone, notamment pour aller faire son footing.

Un Apple TV 4K

La box d’Apple devrait enfin passer à la 4K et au HDR, pour profiter de la meilleure qualité d’image possible, notamment sur Netflix. Reste à voir si l’entreprise a réussi à trouver un accord avec Hollywood pour commercialiser des films 4K sur iTunes. Réponse mardi à partir de 19h00, avec une keynote à suivre en direct sur 20 Minutes.