Dans le genre « déconnectée de la réalité », voici Louise Linton. La femme du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a été contrainte de s’excuser mardi à la suite d’une polémique sur Instagram qu’elle a elle-même suscitée en faisant étalage de son goût prononcé pour le luxe lors d’un voyage dans le Kentucky, un état où la pauvreté est répandue.

« Je présente mes excuses pour le message posté sur le réseau social hier ainsi que la réponse » à la femme qui y répondait, a dit Louise Linton, selon une déclaration écrite transmise à l’AFP par son attachée de presse. « C’était inapproprié et ce fut un manque d’égard », a-t-elle reconnu.

#carréhermès

Tout avait commencé avec une photo postée lundi par Louise Linton, 36 ans, sur son compte Instagram. On y voyait l’actrice écossaise descendre d’un avion gouvernemental lors d’un déplacement dans le Kentucky.

L’image était accompagnée du commentaire suivant : « Super #séjour à #Kentucky » avec une série de mots-clés relatifs à sa garde-robe luxueuse dont « #carréhermès » « tomford » ou « valentino ».

Treasury Sec. Steve Mnuchin's wife Louise Linton has deleted this Instagram, which contained tagged designers and some interesting comments pic.twitter.com/MvPhPJtRze — Betsy Klein (@betsy_klein) August 22, 2017

Une mère de trois enfants, Jenni Miller, âgée de 45 ans, commente le cliché : « Heureuse que nous puissions financer votre petite escapade. #deplorable ».

« Sacrifice pour le pays »

Au lieu d’ignorer ce commentaire, Louise Linton a rétorqué de manière condescendante : « Ah !!! Pensiez-vous que c’était un voyage d’ordre personnel ? ! Adorable ! Pensez-vous que le gouvernement américain a payé pour notre lune de miel ou un voyage personnel ? ! Lololol. »

Puis elle avait poursuivi : « Avez-vous contribué davantage à l’économie que moi et mon mari ? Que ce soit comme salarié qui paie ses impôts OU en vous sacrifiant pour votre pays ? » « Je suis presque sûre que nous payons plus d’impôts en un seul jour de voyage que vous ne l’avez fait », a-t-elle dit. « Vous êtes adorablement dépassée », avait-elle ajouté avant de conclure : « Allez donc vous relaxer un peu et regarder le nouveau Game of Thrones. C’est génial ! »

Louise Linton, Sec Mnuchin's wife, posts photo that tags Hermes/Tom Ford/Valentino as she leaves Air Force Jet then replies to a critic pic.twitter.com/Uhjc7qBiEA — Yashar Ali (@yashar) August 22, 2017

L’épouse du secrétaire au Trésor a finalement passé son compte Instagram en privé. Bon débarras.

20 Minutes avec AFP