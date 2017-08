VIDEO. Google officialise Android «Oreo»

La version 8.0 du système d'exploitation mobile de Google s'appelle donc Android Oreo. — GOOGLE

Il y avait déjà eu Android KitKat. Face à la pénurie de desserts commençant par la lettre O, Google a encore choisi une marque pour baptiser la version 8.0 de son système d’exploitation. Cette fois, ce sera donc Android Oreo. Et la marque de biscuits – un équivalent américain des Prince vanille – a évidemment fêté l’événement.

La mise à jour devrait être disponible au cours des prochains jours pour trois smartphones « maison » de Google : le Pixel et les Nexus 5X/6P. L’entreprise indique qu’elle a passé un accord avec une douzaine de marques (Samsung, LG, Huawei, HTC, Motorola et Sony, notamment), avec des updates attendues d’ici la fin de l’année pour les modèles les plus récents.

Côté technologie, pas de grande révolution au programme. Comme iOS, Android est désormais un système mature, affiné chaque année. Google promet notamment un temps de boot divisé par deux et un système de notifications revu qui permet à chaque app d’attirer l’attention de l’utilisateur via leur icône. Pour de nouveaux smartphones, il faudra sans doute attendre octobre pour découvrir les successeurs des Pixel, qui auront fort à faire face à l’édition « 10e anniversaire » de l’iPhone.