Charlottesville: Après les propos de Trump sur la violence des «deux côtés», Twitter ironise

Donald Trump parle aux journalistes depuis la Trump Tower à New York lors d'une conférence de presse, quelques jours après les manifestations de Charlottesville qui ont fait un mort. — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Réagissant une nouvelle fois aux manifestations «racistes» de Charlottesville, Donald Trump a créé la controverse.

Il a dénoncé des violences venant «des deux côtés» (suprémacistes et antiracistes).

Sur Twitter, les internautes tentent de démontrer l’absurdité de cette rhétorique.

Le président américain, qui avait attendu deux jours avant de condamner des violences « racistes » lors des manifestations de Charlottesville, a estimé ce mardi lors d’une conférence de presse qu’il y avait eu des torts « des deux côtés ».

Le rassemblement de mouvements d’extrême droite américaine a dégénéré en violences qui ont fait un mort et une vingtaine de blessés. Une femme de 32 ans a été tuée à Charlottesville quand un sympathisant néonazi de 20 ans, James Fields, a intentionnellement percuté avec son véhicule des contre-manifestants.

Une occasion pour les internautes de créer de nombreux « mèmes ».

Le parallèle avec Star Wars

Sure the Empire is evil, but nobody is talking about the extremely violent Rebel Alliance. — Darth Vader (@DepressedDarth) August 15, 2017

« Bien sûr l’Empire est démoniaque, mais personne ne parle de l’extrémisme violent de l’Alliance Rebelle »

"Fake news is out there blaming Vader but Ben Kenobi was violent & those thugs vandalized a trash compactor, so..." #BothSides #TrumpReviews — Eugene V. Belitsky (@Jhenya_Belitsky) August 16, 2017

« Les fake news chargent Dark Vador mais Ben Kenobi était violent & ces délinquants ont vandalisé un compacteur de déchets donc… »

Le cancer

Sure, the cancer was aggressive. But the chemotherapy was also very aggressive. There was aggression on both sides — elan gale (@theyearofelan) August 16, 2017

« Bien sûr, le cancer était agressif. Mais la chimiothérapie était aussi très agressive. Il y avait de l’agression des deux côtés »

Point Godwin

There is blame on both sides, Anne Frank was being a very loud and rude houseguest — Megan Amram (@meganamram) August 15, 2017

« Il y a des reproches à faire des deux côtés, Anne Frank était une invitée très bruyante et malpolie »

With his "both sides" rhetoric, Trump is only maintaining the fair balance : "one minute for Hitler, one minute for the Jews" #godwin pic.twitter.com/M4i83bPUNi — Jérôme Godefroy ® (@jeromegodefroy) August 16, 2017

« Avec sa rhétorique des "deux côtés" Trump est seulement en train de maintenir une balance équitable : "une minute pour Hitler, une minute pour les Juifs" #godwin »

Harry Potter

OK, Voldemort is a murderous Death-Eater obsessed with blood purity, but Harry went to Hogsmeade without permission. So faults on both sides — Tom Easton (@TomEaston) August 16, 2017

« OK, Voldemort est un dangereux mangemort obsédé par la pureté du sang, mais Harry est allé à Poudlard sans permission. Donc il y a des torts des deux côtés »

Le Roi Lion

