«Tennis Magazine» provoque la polémique avec une femme dénudée en couverture

Et non, ce n’est pas le spécial maillots de Sports Illustrated. « Le tennis se met à nu », titre en une de son numéro de septembre Tennis Magazine. Joignant le choc de la photo au poids (relatif) des mots, le mensuel affiche sur sa couverture la photo d’une jeune femme sur un court de tennis, qui, tenant une raquette d’une main et relevant sa jupe de l’autre, montre ses fesses aux lecteurs. Un choix photographique qui ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux.

« La grande classe… », juge un internaute, alors que le magazine promet sur son propre compte Twitter de « faire grimper les températures avec un numéro très spécial », qui se penche notamment sur « les tabous de l’homosexualité », les « risques pour les bijoux de famille » ou se demande si le tennis est un « accélérateur de libido ».

Les internautes sont nombreux à dénoncer le sexisme de cette couverture. « Si ça fait augmenter les ventes, alors on a encore du boulot pour éradiquer le machisme dans le sport », s’agace l’ancienne handballeuse Béatrice Barbusse, auteure de l’essai Du sexisme dans le sport. « C’est sorti en 1957 ? Parce que cette une appartient à cette époque », renchérit la journaliste britannique Catherine Whitaker.

Is it being published in 1957? That's where magazine covers like this belong. Plus ca change, eh? https://t.co/uX3Qro2isx