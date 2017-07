Incendies dans le Sud-Est: Une carte collaborative recense les hébergements d'urgence

Des touristes évacuent la plage à Bormes-les-Mimosa, le 26 juillet 2017. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Borme, La Croix-Valmer, Brignolles, Martigues… Plusieurs feux ravagent le sud-est de la France. Pour protéger habitants et touristes, les autorités ont évacué des milliers de personnes. Des hébergements d’urgence les accueillent, recensés sur une carte collaborative mise à leur disposition.

C’est l’association Visov, chargée de gérer les médias sociaux en cas d’événement urgent, qui est à l’origine de cette carte.

Des informations officielles

Mise à jour le plus souvent possible par des dizaines de bénévoles, la carte permet de renseigner les victimes des feux de forêts sur des hébergements d’urgence à proximité, ainsi que sur les routes coupées. « C’est intéressant pour le citoyen qui cherche des informations. On prend appui sur les points de situation des préfectures et Conseils départementaux », explique Sophie Arago, secrétaire de l’association.

Je viens de mettre à jour le fond de carte #OpenStreetMap: nom des rues, parking autour des lieux d'accueil. Il faut rafraîchir la page — Donat ROBAUX ن (@drobaux) July 26, 2017

Après trois jours de combat, ce sont 7.000 hectares de végétation qui sont partis en fumée. Si les autorités et les météorologues confirment une accalmie, les pompiers redoutent toujours des reprises de feu dans la région.