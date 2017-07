Bon débarras, Adobe annonce la mort de Flash pour 2020

Quelque part, Steve Jobs doit avoir le sourire. Sept ans après sa lettre ouverte dans laquelle il disait tout le mal qu’il pensait de Flash, Adobe a annoncé, mardi, la fin de son célèbre plugin pour 2020.

We'll stop updating & distributing Flash Player by the end of 2020. More about our plans & a look at what’s next: https://t.co/P925Dozz6k pic.twitter.com/4Ss82ZfdeI