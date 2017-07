Smartphone: 5 accessoires étonnants pour sublimer vos photos et vidéos de vacances

La coque Pictar veut transformer l'iPhone en appareil photo reflex. — MIGGO

Rien ne remplace encore un appareil photo bridge, hybride ou reflex pour immortaliser des photos de vacances. Mais si, comme beaucoup, c’est avec votre smartphone que vous comptez immortaliser l’été, différents accessoires dédiés vous aideront à véritablement améliorer vos prises de vues.

Un trépied articulé pour accrocher son mobile partout

Compatible avec tous les smartphones, le GripTight PRO Phone de Joby peut vous suivre partout, ne pesant que 145 g.

Le trépied GripTight PRO Phone s'adapte à tous les smartphones. - JOBY

Ses pieds articulés lui permettent non seulement d’être utilisé comme trépied dans de multiples circonstances, mais d’être aussi accroché sur à peu près tout et n’importe quoi (branche d’arbre, poteau, muret, rétroviseur…), tout en sécurisant le maintient de votre terminal. A l’essai, cet accessoire sait vraiment se rendre utile lors d’une balade où l’on utilisera le retardateur de son mobile pour réaliser de chouettes portraits de famille, voire une montre connectée pour déclencher la prise de vie à distance. 59,95 euros

Une poignée pour transformer son iPhone en Reflex

Au premier regard, on croirait une pièce détachée pour un appareil photo Reflex. Pictar - c’est son nom — n’est autre qu’une poignée dans laquelle vient se glisser un iPhone (du 4 à 7 Plus).

La poignée Pictar ajoute de nouvelles fonctions photo à l'iPhone. - MIGGO

Son but : doter l’iPhone d’un déclencheur physique, d’un bouton de sélection de réglage (choix du type de prise de vie, mais aussi de son exposition, sa saturation, sa sensibilité…), et d’une molette de zoom. Lancé par Miggo, la vocation de cet accessoire est de procurer au smartphone une expérience photo accrue. Il possède même un filetage permettant de fixer l’attelage sur un trépied.

L’idée est belle mais se matérialise par un équipement à la construction trop plastique un peu décevante vu son prix : 109,99 euros

Une perche pour parfaitement stabiliser ses vidéos

Pour réaliser des vidéos parfaitement stabilisées avec n’importe quel smartphone, la perche OSMO de DJI possède une ergonomie particulièrement soignée.

Le suivi de sujet est l'un des atouts de la perche OSMO. - DJI

A l’aide de ses moteurs intégrés (4 heures d’autonomie), elle corrige l’inclinaison et l’orientation de votre mobile. Pour cela, l’accessoire bénéficie d’une stabilisation sur 3 axes, mais aussi d’une application. Grâce au Bluetooth, celle-ci permet depuis un des boutons de la perche de renverser la prise de vues pour passer en mode selfie, de réaliser des timelapses, voire – plus étonnant — d’activer un mode Suivi de sujet. Il faut dire que DJI, en tant que constructeur de drones, en connaît un rayon sur la question…

Cet accessoire est sans doute cher, mais ses qualités intrinsèques vous aideront à tourner des films qui se distingueront. 339 euros.

Une torche LED pour parfaire ses éclairages

Pour accompagner vos prises de vues, notamment vidéo, la Torche LED Lumimuse 3 de Manfrotto constitue un outil intéressant.

La torche LED Lumimuse 3 permet d'optimiser ses éclairages. - MANFROTTO

Avec elle, il est possible de parfaire l’éclairage d’une scène ou d’un sujet, pour magnifier un portrait notamment. De petite taille (elle tient dans la poche) et fonctionnant sur batterie avec une autonomie de 60 minutes, elle est fournie avec deux filtres pour modifier la chaleur de la lumière diffusée. On la pose simplement ou on la fixe sur un trépied. A conseiller pour de vraies séances photo-vidéo comme en studio, pas forcément pour un usage fréquent. 69,95 euros

Une coque LED pour soigner ses portraits et selfies sans flash

Vous trouvez que le flash de votre iPhone « brûle » un peu trop les chairs lors de la réalisation de portraits ? La coque lumineuse Duo de LuMee devrait vous aider à les réaliser avec une lumière plus douce et naturelle.

La coque Duo de Lumee propose un éclairage doux à base de bandeaux de LED. - LUMEE

Réservée aux iPhone 6 et 7, elle intègre quatre bandes de LED (deux à l’avant, deux à l’arrière) offrant respectivement une luminosité de 2.000 lux et 2.600 lux dont l’intensité reste réglable. La température de 3.600 kelvins assure aux images une ambiance beaucoup plus chaude et moins « clinique » qu’avec un flash classique. 79,95 euros.