VIDEO. Ce professeur interdit le «bottle flip» à ses élèves, puis passe six mois à préparer une vidéo pour les troller

Après avoir formellement interdit à ses élèves de faire des « bottle filp challenge » en cour, un enseignant leur a fait une vidéo dans laquelle il excelle dans cet « art » du reversé de bouteille…

Gros troll. Le 6 décembre dernier, lassé de voir ses élèves relever le « bottle flip challenge » et s’en gargariser, un professeur a décidé de leur interdire cette pratique pendant les cours. Dès le lendemain, il s’est secrètement lancé dans la réalisation d’une vidéo qu’il leur a finalement dévoilée 6 mois plus tard, le dernier jour d’école. Celle-ci est une compile de 4 minutes, rassemblant ses « bottle flip challenge » les plus impressionnants. Cette dernière a été vue près de 200.000 fois sur YouTube.

Pyramide de « bottle flip », dab, « bottle flip » sur le bouchon ou sur une casquette, chaton et lunettes thug life : clairement le professeur Marshall trolle gentiment ses élèves et leur prouve que faire un « bottle flip », n’a rien de bien extraordinaire. Ce dernier explique d’ailleurs dès le début de la vidéo que lancer une bouteille en plastique et la faire atterrir droite n’a rien de compliqué si l’on dose bien le liquide à l’intérieur. C’est juste de la physique.