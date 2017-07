VIDÉO: La parodie de «Macarena» de Damso avec Marine Le Pen est parfaite

Le tube «Macarena» de Damso parodié avec Marine Le Pen sur Twitter. — Capture Youtube DamsoVEVO

Internet est merveilleux. Jeudi 6 juillet, Damso dévoilait le clip de son dernier tube Macarena. La séquence filmée en noir et blanc se déroule sur un beau et grand voilier. Au large de la côte, le rappeur emmène un couple faire de la plongée. Échanges de regards, rapprochements près du gouvernail, Damso tombe sous le charme de la jeune femme et vit avec elle une idylle impossible…

« Grand voilier », « au large de la côte », « gouvernail » : ça ne vous rappelle rien ?

Oui, oui, le dernier clip du rappeur belge a quelques points communs avecle clip de campagne que Marine Le Pen. Diffusé peu avant les présidentielles il avait d’ailleurs fait l’objet de plusieurs détournements. Il n’en fallait pas plus à un internaute pour réaliser la meilleure parodie de la semaine. Des coupes bien placées, un peu de noir et blanc, quelques ajustements et voilà la présidente du FN embarquée dans une virée amoureuse avec Damso dont le cœur danse « la macarena-lalalalalalala ».