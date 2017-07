Le vice-président américain s’auto-charrie sur Twitter après une gaffe à la Nasa

Capture d'écran Twitter. — DR

On le connaissait beaucoup plus réservé. Mais quelle mouche a donc piqué Mike Pence ? Le vice-président américain s’est amusé vendredi sur Twitter d’une gaffe pendant sa visite de la veille au siège de la Nasa, en Floride, qui a fait le tour du web.

A l’occasion de son discours jeudi sur le programme spatial américain à Cape Canaveral, Mike Pence s’est vu présenter une pièce d’un vaisseau spatial en construction avec la mention « Equipement spatial crucial. NE PAS TOUCHER ». Malgré cet avertissement en lettres majuscules et en rouge, la tentation était trop forte et le vice-président a placé sa main gauche, à plat, sur l’objet.

La photo de cet impair a enflammé les réseaux sociaux où les utilisateurs ont vilipendé le vice-président pour son manque de retenue et inondé le web de détournements humoristiques.

Suddenly I understand why he won't have dinner with a woman who isn't his wife. pic.twitter.com/Vk2BLDRadR — shauna (@goldengateblond) July 7, 2017

« Désolé @NASA… C’est @MarcoRubio qui m’a mis au défi de le faire ! », s’est amusé Mike Pence sur son compte Twitter en faisant porter le chapeau au sénateur de Floride Marco Rubio qui se tenait à ses côtés. Le sénateur, a répliqué aussitôt faisant preuve d'un humour piquant : « En toute impartialité, j’avais prévenu @VP que "les casseurs sont les payeurs" », allusion au développement controversé de cette capsule spatiale Orion, destinée à transporter un jour des hommes vers Mars, et dont les essais ont été repoussés à 2019 au plus tôt pour des raisons de coûts.

In fairness, I warned @VP that "you break it, you own it" https://t.co/X5ROcnDVCd — Marco Rubio (@marcorubio) July 7, 2017

« Pas de souci », a quant à elle répondu la Nasa en précisant que le matériel - un gros morceau de métal appartenant au vaisseau spatial Orion - « devait être nettoyé de toute façon ». Mike Pence a aussitôt remercié l’agence spatiale américaine pour son indulgence.

Mais le vice-président, décidément très forme et d’humeur taquine, a poursuivi l’échange avec son propre photomontage, remplaçant la pièce métallique par un… porc-épic. « Ce n’est pas la première fois que ça arrive », a-t-il commenté. Espérons quand même pour Mike Pence que ce soit la dernière.