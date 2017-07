VIDÉO: Donald Trump se prend un énorme vent de la part de la première dame polonaise

C’est gênant. En escale à Varsovie avant de se rendre au sommet du G20, Donald Trump en a profité pour faire la connaissance du président polonais et de sa femme. Au moment des présentations, le chef des États-Unis a donc serré la main d'Andrzej Duda devant de nombreuses caméras. Il a ensuite tendu la main vers Agata Kornhauser-Duda, la première dame polonaise. Celle-ci s’est avancée, mais est allée directement à la rencontre de Mélania Trump pour la saluer.

Sur la vidéo, on peut clairement voir le visage hébété de Donald Trump. Même si toutes les images ne le montrent pas, la femme du président polonais est bien évidemment allée lui serrer la main juste après. La scène a tout de même beaucoup amusé les internautes.

WATCH the Polish first lady completely ignore Trump. 🤣

The thing he hates the most.

His face is priceless.#ThursdayThoughts pic.twitter.com/AYuNigGj7H