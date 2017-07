Emmanuel Macron se fait hélitreuiller et devient le James Bond des Américains (et un mème Internet)

Emmanuel Macron hélitreuillé sur le sous-marin nucléaire « Le Terrible » le 4 juillet 2017 — Capture Twitter @EmmanuelMacron

My name is Macron, Emmanuel Macron. Humm… Really ? Ce mardi, Emmanuel Macron a rendu visite aux sous-mariniers du SNLE « Le Terrible » en Bretagne. Le sous-marin nucléaire se trouvant en mer, le seul moyen d’accès pour s’y rendre reste l’hélicoptère. C’est ainsi que le président de la République s’est retrouvé hélitreuillé en plein océan Atlantique. Une scène immortalisée par une photo que le chef de l’État s’est empressé de publier sur son compte Twitter.

Visite aux sous-mariniers du SNLE "Le Terrible". pic.twitter.com/Eu9dYmrXCO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 4, 2017

Si, l’image n’a pas fait beaucoup de remous dans la presse française, à l’étranger c’est une tout autre histoire, surtout aux Etats-Unis. La chaîne d’info en continu américaine CNN a notamment réalisé un sujet très, TRES cliché après cette visite, en comparant Emmanuel Macron à James Bond. Sur Twitter, les internautes anglo-saxons n’ont pas pu s’empêcher de faire un parallèle avec le célèbre agent 007.

google translate knows pic.twitter.com/k34kRUBbw8 — Cristian Muresan (@cr_muresan) July 6, 2017

Côté français, les twittos, n’ont pas vraiment tous perçu la classe du célèbre espion écossais. La vision d’Emmanuel Macron tout sourire, suspendu au bout d’une corde les a plutôt fait rire. Le hashtag #HélitreuilleTonMacron est même né, faisant du président un nouveau mème internet.