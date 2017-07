Arrivez-vous à faire une pause technologique pendant les vacances d'été?

27% des Français ont des difficultés pour couper avec la technologie pendant les vacances. — Von Tuempling C/SUPERSTOCK/SIPA

Pour vérifier la météo, comme GPS de secours ou pour narguer ses amis via Instagram… Pendant les vacances d’été, il est parfois difficile de couper avec son téléphone portable, sa tablette ou son ordinateur portable. Une nouvelle étude publiée le 29 juin dernier par l’institut d’études allemand Gfk, s’est penchée sur la « pause technologique » des Européens pendant les congés estivaux.

En France, 27 % des sondés reconnaissent avoir des « difficultés » à éteindre leurs écrans à cette période. Si les adolescents et les cadres supérieurs seraient moins prompts à déconnecter, cette addiction technologique est équitablement répartie entre hommes (33 %) et femmes (35 %) à travers les 17 pays sondés par l’institut. Et vous ? Quelles sont vos solutions pour faire une véritable pause pendant vos vacances ? Si vous n’y arrivez pas, quelles sont vos techniques et astuces pour diminuer la consommation d’écran ? Comment vous faites-vous violence ?

