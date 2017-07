VIDEO. Résultats du bac 2017: Les lycéens, ultra-stressés, se lâchent sur Twitter

Admis ? Repêché ? Recalé ? Le suspense est insoutenable pour les quelque 720.000 candidats au bac. Il prendra fin ce mercredi avec la publication des résultats, un moment traditionnellement riche en émotions. En attendant, pour se rassurer, stresser en groupe ou rire d’un échec inévitable, les lycéens se lâchent sur réseaux sociaux (dans une orthographe plus ou moins approximative, espérons qu’ils ont fait mieux au bac).

Ça fait 2 semaines que j'sors et que j'suis en mode vacances mais si j'vois "admis au second tour" demain j'vais bégayer #ResultatsBac2017

Au debut j'étais confiante mais la plus l'heure fatidique approche et plus je me pisse dessus #ResultatsBac2017