Casque Rayz de Pioneer: On tient l'intra Lightning (presque) idéal pour l’iPhone 7

Rayz de Pioneer Audio est à ce jour le casque audio avec prise Lightning le plus inventif du marché. — PIONEER AUDIO

. Avec les iPhone 7 et 7 Plus lancés en septembre 2016, Apple a enterré la prise mini-jack audio au profit de sa prise universelle Lightning. . Alors que peu de casques avec prise Lightning existent, Pioneer lance son modèle, le Rayz. . Vendu 129 euros, ce casque intra-auriculaire sait se différencier en innovant.

Surprise sur prise. Pas envie de couper les fils ni d’écouter votre musique sur votre iPhone 7 avec un classique casque audio équipé de l’adaptateur Lighning d’Apple ? Le nouveau casque Rayz de Pioneer Audio marque son territoire avec des spécificités que les autres n’ont pas.

>> A lire aussi : 7 casques audio sans fil testés pour l’iPhone 7 sans prise jack

« 20 Minutes » a pu l’essayer en avant-première.

Un scan d’oreille pour bien débuter

D’après nos informations, ce casque intra-auriculaire a été conjointement développé avec Apple. Sans doute pour ne pas faire d’ombre aux AirPods, les propres intras de la marque à pomme… Rayz veut mettre toutes les chances de son côté pour nous proposer une expérience acoustique différente, la meilleure possible.

>> A lire aussi : iPhone 7 sans prise jack, la Pomme de la discorde

Pour parfaire l’écoute, Pioneer Audio a couplé Rayz avec une application (iOS/Android). Lesté de ce tandem, nous avons pu longuement tester le petit casque. De belle fabrication, visiblement assez résistant (mais bêtement fourni sans housse de transport), Rayz propose d’abord de scanner l’oreille de son utilisateur pour optimiser l’écoute. Cela ne prend que quelques secondes et les réglages du casque sont ensuite supposés s’adapter aux conduits auditifs.

Un casque qui zappe les voisins gênants

Très isolant, Rayz dispose d’une fonction de réduction de bruit active à lancer depuis l’application. Constat : elle fonctionne très bien. Testée dans le métro, elle atténue considérablement tous les bruits environnants ne laissant place qu’à quelques soubresauts plus aigus que les autres. Exit l’insupportable conversation téléphonique sur le strapontin d’à côté !

L'application associée au casque permet d'en personnaliser l'usage. - PIONEER AUDIO

Pour cette prouesse, Pioneer Audio a placé deux micros dans chaque oreillette et deux micros dans la télécommande. Charge à eux d’analyser les sons extérieurs et de les atténuer. Trouvaille appréciable : le bouton de commande est agrémenté d’un bouton Pause, de touches de Volume, mais aussi d’un bouton personnalisable.

Une petite touche bien perso

L’application permet de lui attribuer trois fonctions (accessible en un clic, deux clics ou en un clic long). Au choix : Suppression du bruit, microsilencieux (pour le couper lors d’une conversation, par exemple), accès au téléphone ou… tiens, tiens — à Apple Music.

Sur le câble, la commande dispose d'une touche personnalisable à travers l'application. - PIONEER AUDIO

Dommage que l’on ne puisse pas lancer une application tierce, mais l’idée est intéressante. Bien vu également : la pause automatique lorsque l’on retire les oreillettes.

>> A lire aussi : Fin de la prise casque sur l’iPhone 7, une aubaine pour les constructeurs

Quant à l’écoute, elle est dynamique, avec des basses savamment dosées pour plaire au plus grand nombre, mais sans pour autant déranger les amateurs de registres musicaux tels le jazz ou le classique. Bref, on est un peu dans l’esprit Bose. Du coup, à 129 euros, Rayz propose un excellent rapport qualité/prix.

Plus chère, la version Rayz Plus du casque lui ajoute un dongle avec prise femelle Lighning pour recharger son iPhone 7 durant l'écoute. - PIONEER AUDIO

A 179 euros (version « Rayz Plus »), le casque accroche à son fil un petit dongle avec prise femelle Lighning. But : permettre de recharger son iPhone 7 durant une écoute musicale. Et ça, il faut bien l’avouer, c’est très malin et sans équivalent sur le marché…