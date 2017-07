Non, cet appareil ne vous permet de regarder la tv gratuitement

La promesse de TV Frog ? Transformer un téléviseur en « smart TV ». — Pixabay

Un faux article vante les bienfaits d’un boîtier qui permet le streaming.

Ce boîtier ne permet pas de regarder la télévision gratuitement, contrairement à ce qu’indique la publicité.

L’entreprise qui vend ce produit prétend être installée aux Pays-Bas. Elle est adossée à une société enregistrée à Londres, société qui est déclarée comme dormante.

Et si un simple appareil vous permettait de ne plus payer pour regarder la télévision ? Ce serait possible grâce au TV Frog, un boîtier connecté, vanté par l’intermédiaire d’un faux article sponsorisé sur les réseaux sociaux.

TV Frog permettrait, selon cette publicité, de regarder « des films hollywoodiens » et « des événements sportifs en direct », « sans s’inquiéter d’avoir à payer des frais de location ou des abonnements mensuels. » Le constructeur offre même la promesse de regarder la télévision « en direct 24 h/24 et 7j/7, avec toutes les chaînes locales que vous pourriez avoir avec un opérateur de télévision câblée classique. »

Toute cette offre serait accessible grâce à l’application « CODY », installée dans TV Frog.

Un simple boîtier connecté peut-il vraiment donner accès à des films et des chaînes de télévision gratuitement ? Non, car ce boîtier ne dispense pas de régler la redevance si vous possédez un téléviseur dans votre foyer et êtes redevables de la taxe d’habitation.

Du contenu en streaming

Les concepteurs de TV Frog affirment que la gratuité est possible grâce à l’application « CODY ». Il s’agit en réalite de Kodi, un logiciel open source qui peut être modifié. Le boîtier TV Frog offre du contenu en streaming, un système légal uniquement si l’utilisateur passe par une plate-forme autorisée.

Des clients mécontents

Quelle est la qualité de ce produit ? Sur la page Facebook de FreeSee TV, le site web qui vend le boîtier, de nombreux utilisateurs se plaignent de n’avoir jamais reçu leur commande, tout en ayant été débités. Quant à ceux qui l’ont reçu, certains indiquent ne pas disposer d’un manuel d’utilisation. Le manuel est disponible en ligne.

Quelle entreprise vend ce boîtier ? La publicité précise qu’il s’agit d’une entreprise « basée aux Pays-Bas. » Sur le site internet de TV Frog, aucune trace d’une adresse dans ce pays. En revanche, la page de contact indique le nom de l’entreprise Strong Current Enterprises Limited, dont l’adresse est un service de boîtes aux lettres à Londres. Pour contacter l’entreprise, un numéro de téléphone canadien et un mail et sont mis à disposition des clients.

Une entreprise dormante

Depuis ses débuts en 2010, Strong Current Enterprises a été déclarée à chaque exercice fiscal comme une société dormante. Cela signifie que l’entreprise a soit arrêté son activité, soit qu’elle ne l’a jamais commencée. Le 13 juin, le dirigeant de l’entreprise indiquait résider aux Philippines. Boîte aux lettres à Londres, dirigeant aux Philippines, produit envoyé des Pays-Bas et service client au Canada… Autant de signes qui doivent alerter le consommateur qui voudrait acheter TV Frog.

