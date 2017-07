Alcatel A5 LED: Une idée lumineuse pour briller avec un smartphone en soirée?

L'A5 LED d'Alcatel possède une coque arrière recouverte de 35 ampoules LED. — ALCATEL

Lumière sur l’A5 LED. Attraction au salon de la téléphonie Mobile World Congress de Barcelone en mars 2017, le nouveau smartphone d’Alcatel est unique en son genre. Désormais en vente (199 euros), ce mobile possède une coque arrière recouverte de 35 minuscules ampoules LED. But : séduire les 14/25 ans, la cible annoncée du terminal à écran HD (1280 x 720) de 5,2’’/13,20 cm. Mission frime en vue. Car la finalité de l’A5 LED est évidemment de se distinguer. Bien que n’ayant plus tout à fait 25 ans, nous avons tenté, nous aussi, de briller en soirée avec ce smartphone-OVNI.

Déluge de météores entre deux cocktails

Nommée Light Show, une application permet de personnaliser de différentes façons la lumière qui jaillira de la coque. A tout moment, il est possible de sélectionner une ambiance (Météores, Feux d’artifice, Etoiles, Pluvieux, Flammes, Ville, Ondes, Autoroute, Pétards) et d’en lancer l’affichage en appuyant sur une touche Play, comme si l’on voulait écouter un titre musical. Bon, avouons-le, ce n’est pas moche et cela a fait son petit effet autour de quelques mojitos. Mais pas de quoi rester béat bien longtemps…

Autre programmation possible : celle d’un réveil lumineux au petit matin. On aurait aimé une vraie fonction « éveil lumière », avec le cui-cui des oiseaux enregistré, la lumière qui s’intensifie et tout le toutim…

Notifications et effets « Waouh »

En fait, ce sont les notifications d’applications qui créent leur petit effet « Waouh ». A la réception d’un e-mail, d’un SMS, d’une notification de réseau social ou d’un rappel d’agenda, la coque s’allume de façon spécifique, allant jusqu’à afficher une lettre (« F » pour Facebook, avec les autres LED reprenant le bleu de Facebook ; « S », pour SnapChat, avec le jaune du réseau social…).

Des notifications lumineuses à l'effigie des principaux réseaux sociaux. - DR

On peut appliquer ce type de recette pour trois de ses contacts préférés, avec un motif lumineux à choisir parmi ceux proposés. Lequel motif permettra de clairement identifier telle ou telle personne lors d’un appel entrant. Pour la discrétion en salle de classe ou en réunion, on repassera… Dommage qu’en termes d’affichage, l’A5 LED n’aille pas aussi loin que l’application nommée LEDit (iOS/Android) qui permet d’envoyer des SMS sous forme de messages lumineux défilants, comme sur un panneau d’affichage.

Il est possible de capturer une couleur par le biais d'une photo et de la dupliquer comme dominante de son fond d'écran et d'affichage lumineux. - ALCATEL

Le plus étonnant reste cependant la possibilité de photographier un objet dont les couleurs seront ensuite automatiquement reprises pour personnaliser le fond d’écran du smartphone et l’illumination de sa coque. Et si l’on est vraiment créatif, il est aussi possible de créer ses propres motifs lumineux. Bref, tout cela est évidemment très gadget et l’on s’en lasse à peu près aussi rapidement que l’on s’est enthousiasmé. Petite suggestion pour Alcatel : à nos yeux, une bonne application de ce light show ambulant serait notamment de placer l’A5 LED dans un brassard et de se signaler la nuit lorsque l’on court avec des illuminations dédiées. Reste, finalement, un bon smartphone Android 6.0 d’entrée de gamme, avec processeur à 8 cœurs, capteurs photo de 8 et 5 mégapixels et batterie de 2800 mAh. Après, que la lumière soit (ou pas) !