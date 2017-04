La disparition de Patrick le wombat émeut le Web

Quel veinard Patrick le wombat! — Capture d'écran / Ballarat Wildlife Park

Tout le monde sur la Toile avait un jour ou l’autre croisé une photo de Patrick le wombat. Ce mercredi, la page Facebook de cette star du Web a annoncé sa mort : « C’est avec grande tristesse et le cœur lourd que Greg Parker et toute l’équipe pleurent la perte de notre ami Patrick le wombat. »

Le plus vieux marsupial du monde et star du Web

Le marsupial, qui avait 31 ans, était le plus vieux wombat du monde. Il s’était fait connaître sur la Toile grâce à sa propre page Facebook, à laquelle étaient abonnées 55.000 personnes. Il avait même pointé son museau sur Tinder pour ses 30 ans. Mais le célibataire n’avait pas trouvé l’âme sœur.

The world's oldest wombat has celebrated turning 30 by joining Tinder http://t.co/QifaHWc87R pic.twitter.com/3SBoXhkCWS — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 25, 2015

Patrick le wombat vivait depuis 1987 au Ballarat Wildlife Park en Australie. « À cause d’une détérioration brutale de son état de santé, nous avons dû prendre la décision difficile de l’endormir pour toujours, entouré de tous ses soignants », a expliqué Adrienne Lavinia la vétérinaire du parc.

Et sa disparition a déjà ému nombre d’internautes. Sur Facebook, presque 8.000 personnes ont partagé leur tristesse et 1.600 ont partagé l’annonce de sa mort. Nombre de photos de Patrick réapparaissent sur Twitter accompagnées de doux messages. « J’envoie de l’amour à tous ses soignants… Repose en paix. »

« J’ai eu le plaisir de rencontrer Patrick le Wombat l’année dernière pour son anniversaire, raconte un autre twitto. Inoubliable. »

I had the pleasure of meeting #PatrickTheWombat at his birthday party last year. Unforgettable. This is such sad news. RIP Patrick. https://t.co/TALiynwfKK — Joolz (@pommy_popsock) April 19, 2017

