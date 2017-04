«Rends l'argent»: Des photos sur Twitter dévoilent les coulisses de la visite de Fillon chez Deezer

François Fillon, candidat LR à l'élection présidentielle et Alain Juppé ont visité les locaux de Deezer à Paris mercredi 19 avril 2017. — AFP

Décidément, il n’y coupera pas… François Fillon, candidat des Républicains, avait décidé d’annuler une visite de l’école 42 ce mercredi matin… de peur d’être accueilli par des cris et revendications « Rends l’argent ». Mais reçu chez Deezer, le candidat n’a pas été épargné.

Pourquoi avoir annulé la visite de l’école 42 ?

Le candidat, accompagné par Alain Juppé devait se rendre dans l’école informatique co-fondée par Xavier Niel. La raison ? Les blagues des élèves. D’après nos confrères de RTL, ceux-ci n’étaient pas ravis de la visite du candidat Les Républicains dans les locaux de leur école. Et attendaient les deux hommes politiques avec quelques pancartes « Rends l’argent, François ! » sur les portiques d’accueil de l’école.

Contactée par l’AFP, la direction de l’école donne une tout autre version. « En ce contexte compliqué de menaces d’attentats, la délégation a préféré ne pas aller dans une école avec 2.700 jeunes. Les réactions des étudiants n’ont rien à voir là-dedans », assure la direction.

Des photos cocasses sur Twitter

Pour remplacer le déplacement, François Fillon a jeté son dévolu sur Deezer donc. Mais les salariés ont choisi de lui réserver un accueil sans doute moins bruyant mais tout aussi critique. Pas de pancarte donc, mais un message qui s’invite tout de même dans la visite de l’entreprise. Sur Twitter, quelques photos prouvent que certains écrans d’ordinateur promeuvent à nouveau le slogan « Rends l’argent » qui aura décidément ponctué cette fin de campagne de François Fillon. Un subterfuge qui aura bien fait rire la Toile…

Et pendant ce temps, la visite de François #Fillon chez Deezer continue, et les ordinateurs affichent ceci : pic.twitter.com/s4s01OCEWY — deSperate ≠ (@TMBKA_) April 19, 2017

Contacté par LCI, l’un des salariés de Deezer assure que l’action n’était pas préméditée : « Il n’y a eu aucune consultation entre nous. Chacun a fait comme il l’entend. Nous n’étions pas d’accord pour sa venue et on l’a fait savoir via des messages d’humour contre François Fillon et ce qu’il véhicule comme image depuis ses affaires, son programme, ses idées, sa proximité avec Sens commun. Ce ne sont pas nos valeurs. »

"On est une boîte High-Tech, on ne vit pas dans le passé" - Chez #Deezer, Fillon accueilli par des #Rendslargent https://t.co/qr6KChju3K pic.twitter.com/W2sPXMnaT6 — Anaïs Condomines (@AnaisCondomines) April 19, 2017