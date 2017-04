Des élections législatives, encore? Une Britannique fait craquer la Toile avec son ras-le-bol

Capture d'écran de Twitter de l'interview pour la BBC de Brenda et de son coup de gueule. — BBC/ Twitter

Une mauvaise blague ? Ce mercredi, les Britanniques sauront s’ils devront à nouveau se déplacer aux urnes pour des élections législatives anticipées de trois ans… En effet, les députés britanniques votent ce mercredi sur la tenue d’élections législatives anticipées le 8 juin. Mardi, Theresa May a pris tout le monde de court en appelant à des élections anticipées. Notamment Brenda, une femme britannique interviewée par la BBC qui a partagé sa surprise et son agacement.

"NOT ANOTHER ONE!"



« Vous plaisantez ? Encore des élections ? Non mais honnêtement, je ne supporte plus cela. Il y a trop de politique en ce moment, pourquoi a-t-elle besoin de faire ces élections ? » tempête Brenda au micro de Jon Kay, journaliste à laBBC.

Et visiblement, cette femme qui n’a pas la langue dans sa poche a plus convaincu la Toile que Theresa May… Depuis mardi, le tweet du journaliste a été « liké » par 8.500 internautes et retweeté 6.200 fois. Et cette réaction sur le vif a lancé un débat politique sur Twitter dans les commentaires de cette vidéo de la BBC. Certains internautes vont même jusqu’à promettre qu’ils voteraient volontiers pour cette femme. « Brenda est une légende, elle peut être ma Première ministre ! » clame ainsi jonkay01. Un autre internaute ose un : « Brenda doit devenir la reine de tout ! » Quand d’autres détournent le slogan éculé en « Je suis Brenda. »

Jon Kay n'a pas caché que cette rencontre lord d’un « vox-pop » a été une belle surprise.

Et le journaliste de la BBC de souligner dans un autre tweet que Brenda dépasse en popularité la Première ministre britannique.

