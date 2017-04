Marathon de Boston: Adidas félicite les coureurs d'avoir «survécu» et gâche la fête

BAD BUZZ La maladresse de la marque a suscité de vives réactions, quatre ans après le double attentat qui a fait trois morts et plus de 260 blessés...

Au départ du marathon de Boston, le 17 avril 2017. — Mary Schwalm/AP/SIPA

Adidas reçoit un cours de rattrapage en ligne sur l’importance du choix des mots. Lundi, la marque a envoyé un email aux participants du marathon de Boston avec un objet quelque peu malheureux, les félicitant d’avoir « survécu » à la course. Une maladresse qui a suscité de vives réactions, quatre ans après le double attentat qui avait endeuillé l’événement, faisant trois morts et plus de 260 blessés.

Adidas In Hot Water For Insensitive Email Selling Boston Marathon Apparel https://t.co/a8eQSmHGDU via @Quierra_Luck pic.twitter.com/Cni2gGzEzh — BlackSportsOnline (@BSO) April 18, 2017

« Félicitations, vous avez survécu au marathon de Boston ! Vous avez conquis Boston », ont ainsi pu lire mardi les 26.492 participants ayant terminé le marathon la veille, dans un courrier électronique envoyé par le compte officiel Adidas Running (Adidas Course).

Sur les réseaux sociaux, le tollé a été immédiat :

« Boston n’oublie pas, mais Adidas oui »

« Vous avez embauché l’équipe de relations publiques de United Airlines ? »

Apology from Adidas coming in 3..2..1.. pic.twitter.com/4U5As0BdKV — Barstool Sports (@barstoolsports) April 18, 2017

« Les excuses d’Adidas dans 3… 2… 1… »

Effectivement, la marque allemande a préféré faire profil bas. Elle s’est « profondément » excusée et s’est dite « terriblement désolée » de son « erreur », dans un communiqué partagé sur son compte Twitter @adidasUS, regrettant un email « qui manquait de sensibilité ».

Le marathon de Boston avait été la cible d’une double attaque terroriste le 15 avril 2013 lorsque Djokhar et Tamerlan Tsarnaev, deux frères d’origine tchétchène, avaient fait exploser deux bombes à proximité de la ligne d’arrivée de l’épreuve. Trois personnes avaient été tuées et 264 autres blessées.

>> A lire aussi : Un vétéran unijambiste aide une femme à boucler le marathon de Boston