Le discours de Franck de Lapersonne au meeting de Marine Le Pen provoque le malaise

« Il a de la chance, le ridicule ne tue pas. » Voilà le genre de réflexions sans merci que l’acteur et désormais soutien du Front national Franck de Lapersonne a récolté sur Twitter ce mardi. Sa prestation au meeting de Marine Le Pen lundi soir au Zénith n’est pas passée inaperçue… et a reçu une pluie de tacles sur le réseau social.

#FranckDelapersonne joue son plus mauvais rôle aux côtés de MLP — sylvaincernuta (@sylvaincme) April 18, 2017

Un ancien mélenchoniste et récent frontiste

Sur Twitter, nombre d’internautes moquent le discours ironique de ce comédien qui se présente aux élections législatives dans la Somme sous l’étiquette FN… face à François Ruffin, le réalisateur du remarqué documentaire Merci Patron ! Le comédien s’est essayé à l’imitation et à la dérision… sans grand succès, d'après les internautes. « Nous, on est les gentils batraciens, faisant allusion à François Hollande et aux socialistes. Partout où je vais, il pleut. On est gentil, même si on a trahi les salariés avec les lois Macron et El Khomri. Parce que grâce à nous, les pauvres en plus d’être sans dent, ils bossent le dimanche. »

Comme le révèle Libération, le comédien n’est qu’un fan récent du FN. Ancien mélenchoniste, il se dit déçu des socialistes, ces « mafieux » et du mandat de Hollande. « Je fais partie des Français qui se sont fait avoir, reprend-il. Sinon je n’aurais pas pris ces options. »

Malaise lors de son sketch

Sur Twitter, les critiques pleuvent sur cette prise de parole en tribune. Pour beaucoup, le comédien (Case Départ, Palais Royal !, Commissaire Moulin, Nestor Burma…) qui a rejoint Marine Le Pen en décembre s’est ridiculisé…

✅Par curiosité, je voulais écouter le discours de #MarineAParis... j'ai pas réussi à tenir 1min.

❌QU'EST CE QUE C'EST QUE ÇA ⁉️ 😨😨😨😭😭 pic.twitter.com/TxLASlH7il — Politiquons (@PolitiquonsCom) April 17, 2017

Je voulais tailler le #FN ce soir mais j'ai pas les mots là. La vidéo se suffit à elle-même ! #MarineAParis 😭😭😭 pic.twitter.com/EmY89EaicT — Romain Gros φ (@Gros_Romain) April 17, 2017

Avec #FranckDeLapersonne en meeting du #FN la campagne #Presidentielle2017 n'aurait-elle pas atteint le "sommum du nirvana de la connerie"? https://t.co/ubLvK5G9XP — Jean Louis Gagnaire (@JLGagnaire) April 17, 2017

Dans les commentaires également, des internautes partagent leur malaise et quelques tacles face à la prestation du comédien.

@PolitiquonsCom Soyons indulgent avec ce jeune artiste qui essaye de percer depuis 40 ans ! 😝 — Chili Palmer (@Chili_Palmerr) April 17, 2017

D’autres publient des photos cocasses, faisant référence à l’émission Sexy Zap, parodie érotique sur M6, où l’acteur attribuait des certificats cochons aux actrices X.

Enfin, certains twittos s’inquiètent en imaginant le comédien accéder au ministère de la Culture en cas de victoire de Marine Le Pen…

Un précédent

Et ce n’est pas la première fois que le réseau social souligne le faux pas du comédien. Déjà fin février, une vidéo avec Franck de Lapersonne et Florian Philippot avait fait rire la Toile. « Venez nous rejoindre on se marre bien », concluait l’acteur dans ce sketch. Pas sûr qu’il ait réussi à convaincre…

