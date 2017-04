Melania Trump fait le week-end des internautes en rappelant à l’ordre son mari sur le balcon de la Maison Blanche

La main droite de Donald Trump n'est pas où elle devrait être, Melania fronce les sourcils et lui donne une tape. — Capture d'écran Youtube

Une petite tape sur la main qui fait de grandes vagues sur Internet. La First Lady Melania Trump a régalé les internautes en ce week-end pascal en rappelant discrètement à l’ordre son président de mari, qui avait visiblement oublié de placer sa main sur son cœur alors que retentissait l’hymne américain.

Melania appears to nudge President Trump to remind him to put his hand over his heart during the national anthem pic.twitter.com/4YR1iZyLlJ — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) April 17, 2017

La scène, déclinée sur le champ en vidéo et en GIF, restera peut-être comme la plus marquante des premières festivités de Pâques de l’ère Trump. Depuis, les internautes se repassent en boucle le moment où Melania et Barron placent instinctivement leur main droite sur leur cœur, depuis le vaste balcon qui donne sur les pelouses de la Maison Blanche, tandis que Donald Trump est distrait.

Le geste, loin d’être un détail, est mentionné explicitement dans le Code du drapeau des Etats-Unis, dans une section spécifique à l’hymne national. Quand le Star Spangled Banner retentit, il est précisé que 1. Les personnes en uniforme doivent effectuer le salut militaire « de la première à la dernière note » de l’hymne, que 2. Les vétérans ou militaires qui ne sont pas en uniforme doivent faire le même geste et que 3. Toutes les autres personnes présentes doivent placer leur main droite sur le cœur.

*national anthem begins*



Melania & Barron place hands over heart



*Melania nudges Trump to do the same*



*Trump raises hand* pic.twitter.com/X59uYNg7rW — Steve Kopack (@SteveKopack) April 17, 2017

