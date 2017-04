Ma vie cachée sur la Toile 2/3: Christelle suit anonymement toutes les stars de la téléréalité

L'Instagram de Nabilla — Capture Instagram

Christelle ne s’en cache pas, mais ne le crie pas non plus sur tous les toits : elle adore regarder les émissions de téléréalité. « Il y en a qui matent du porno, d’autres des vidéos de chats, moi c’est Les Ch’tis, Les Anges ou Les Princes de l’Amour », dédramatise la Parisienne qui admet « tout » regarder. Ce passe-temps plutôt banal s’accompagne d’un autre qui l’est légèrement moins (même si Christelle est sûre du contraire). Depuis un an, la jeune femme de 27 ans s’est créé, en plus du vrai, un compte Instagram anonyme qui n’a qu’un seul et unique but : suivre toutes les stars de la téléréalité. J’ai bien dit TOUTES.

224 comptes de starlettes d’un été, auxquelles elle n’assume pas d’être abonnée via son compte perso. « Je suis journaliste, je traîne pas mal avec des gens de cette profession et des artistes. Eux, ils voient la téléréalité comme plus bas que terre, raconte-t-elle. Les personnes que tu suis traduisent tes intérêts, c’est l’e-réputation. Et là, à part si je faisais une thèse sur la téléréalité ou si j’avais 14 ans, je ne suis pas vraiment crédible… » Un compte anonyme s’imposait donc.

Pas de quoi impressionner Mamie

« Avec, je suis quasiment tous les candidats qui ont participé à des émissions », assure Christelle, précisant qu’elle fait de temps en temps un tri pour supprimer les moins drôles ou inactifs. « Tous les matins et soirs, quand je n’ai rien à faire, je regarde leurs stories, leurs infos en avant-première, leur vie. C’est un peu comme le prolongement des émissions télévisées, Les Feux de l’Amour 2.0 ou 3.0 », explique-t-elle, reconnaissant ne rien y apprendre de très intéressant. Effectivement, la photo du chien d’Alexia de Secret Story 7, le selfie filtre chien (décidément) de Sarah des Anges de la téléréalité 9, ou Ali de Secret Story 9 qui s’allonge sur des pierres, ne sont pas des infos qui impressionneront Mamie à un repas de Noël.

Le selfie filtre chien de Sarah des Anges 9, qui n'intéressera pas Mamie - Capture Instagram

« C’est juste du voyeurisme »

« C’est débile, ça ne m’apporte rien, je le sais, mais ça me vide la tête. Et puis, ça ne va pas plus loin », tempère la journaliste qui n’en parle jamais à ses amis. Avec eux, elle préfère aborder des sujets politiques, d’actualité ou de culture : « Des choses intéressantes qui valent une discussion quoi ! ». Cet Instagram est un peu comme une parenthèse dans sa vraie vie.

D’ailleurs, sur ce compte anonyme, contrairement à l’officiel, la Parisienne ne poste rien, ne commente rien et ne like rien. « C’est juste du voyeurisme », lâche-t-elle dans un sourire. Même si intérieurement, elle rit devant les photos ridicules d’Anthony de Koh-Lanta qui s’est mis au bodybuilding ou face aux placements de produits beaucoup trop évidents des Marseillais, jamais elle ne le relatera sur la toile. « Je ne me vois pas troller sous couvert d’anonymat, ce n’est pas en accord avec ma vision de choses ».



Concernant la suite des événements, Christelle pense qu’en mûrissant et éventuellement avec un petit copain, cette « passion inavouable » sortira peut-être de sa vie. « Sinon, je me demande si je ne vais pas faire un truc sociologique, une enquête ou une analyse sur le sujet ». La jeune femme a en effet un bon bagage d’informations et le recul nécessaire pour « faire un taff intelligent sur le sujet ».