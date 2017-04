«Project Scorpio»: Microsoft présentera sa nouvelle Xbox surpuissante à l'E3

Microsoft dévoilera officiellement son «Project Scorpio» le 12 juin 2017. — MICROSOFT

Est-ce une Xbox One Pro ou carrément une Xbox Two ? Microsoft devrait clarifier le positionnement de son « Project Scorpio » lors de l’E3. Jeudi, Phil Spencer a confirmé que la nouvelle console serait officiellement présentée lors du grand salon de Los Angeles. Cette année, Microsoft change ses habitudes avec une keynote prévue le dimanche (11 juin) à 14h00 (23h00 en France) au lieu du lundi.

En dévoilant le projet, en 2016, Phil Spencer avait promis que tous les jeux sur Project Scorpio devraient également tourner sur Xbox One, comme la PS4 Pro/PS4, afin de ne pas fragmenter le marché. Mais au vu des caractéristiques techniques monstrueuses de la bête, on peut se demander combien de temps cette approche restera valide.

Le même écart qu’entre la Xbox 360 et la One

En sortant sa nouvelle console de « mid-generation » plus d’un an après celle de Sony, Microsoft a mis le paquet et promet une puissance brute de 6 teraflops. C’est 50 % de plus que la PS4 Pro mais surtout près de cinq fois celle de la Xbox One. Sur le papier, il y a presque le même écart entre Scorpio et la Xbox One qu’entre la Xbox 360 et la One.

Du coup, Microsoft promet des jeux en résolution « 4k native », mais on attend quand même de voir si les développeurs arrivent à assurer 60 images/seconde dans le même temps pour tous les titres, ce qui n’est pas gagné. L’entreprise devrait également bien finir par se lancer sur le front de la réalité virtuelle, en solo ou avec des partenaires. Et contrairement à la PS4 Pro, sa console peut se targuer de proposer un lecteur de Bluray 4K.

Le constructeur américain espère ainsi revenir dans la bataille, alors que Sony a vendu environ deux fois plus de PS4 que Microsoft de Xbox One (56 millions vs 29 millions, selon les estimations de VGChartz). Cela passera avant tout par les jeux. Et en ce moment, Sony sort l’artillerie lourde avec les exclusivités Horizon Zero Down, Nioh et Persona 5, notamment. Comme dirait l’autre, sans maîtrise, la puissance…