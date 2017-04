VIDEO. Une journaliste australienne fait sensation après une bourde en direct

Elle a été « hypnotisée » par son stylo. Présentatrice pour la chaîne australienne ABC News, Natasha Exelby fait le bonheur des internautes, depuis lundi, pour avoir commis une grosse bourde en direct. Alors qu’un sujet venait de se terminer, la caméra est naturellement revenue sur elle pour la suite des informations. Mais, au lieu d’enchaîner, la journaliste est restée une interminable seconde les yeux fixés sur son stylo, ne comprenant pas que c’était à elle de reprendre la parole avant de faire une grimace, qui tourne, depuis, en boucle sur Twitter.

Prenant l’affaire (un peu) à la légère, Natasha Exelby a remercié sur le réseau social tous ses soutiens pour ce grand moment de solitude. « Ce n’est pas mon heure la plus élégante. Moi et mon stylo hypnotisant vous saluons. »

Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you!