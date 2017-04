By the Web

RESEAUX SOCIAUX Les internautes ont émis quelques hypothèses plutôt marrantes...

Philippe Poutou lors de l'émission Le Grand Débat, le 4 avril 2017. - LIONEL BONAVENTURE-POOL/SIPA

Philippe Poutou a complètement renversé Twitter mardi soir lors de l’émission Le Grand Débat diffusé sur BFM TV et CNews, et réunissant les 11 candidats à l’élection présidentielle. Sa prestation, à l’origine d’un mème, a suscité de nombreux commentaires.

Le hashtag #Poutou est même apparu en trending topic sur Twitter. Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), n’a pas hésité à évoquer ouvertement les affaires liées à François Fillon ou Marine Le Pen. Une franchise et des « punchlines » comme Twitter les adore, et qui ont été largement commentées par les internautes.

#FillonPresident Le camp #fillon pendant la punchline de #poutou sur les affaires et la moralisation de la vie politique #fillongate pic.twitter.com/ZutSd8vIzC — Thomas Sam (@ThomasSamtouche) April 5, 2017

Pizza et dernier métro

Mais l’attention des internautes s’est également portée sur un geste du candidat. Durant le débat, il s’est retourné vers le public, apostrophant visiblement des personnes qu’il connaissait. Les internautes se sont amusés à imaginer ce qu’il avait bien pu leur dire…

#LeGrandDebat #Poutou " — alors, ils disent quoi sur Twitter ?"

" — que t'es un dieu mec ! Tu balances du napalm ! " pic.twitter.com/iXOM47e1Pg — David J 🇫🇷 (@liberte881) April 4, 2017

Il est à quel heure le dernier métro ? pic.twitter.com/VGg6SW8vqU — leCritiqueur (@LeCritiqueur) April 4, 2017

-Je parle des pizzas à l'ananas ou pas du coup ?#LeGrandDebat pic.twitter.com/VQcOgz3Wjt — Flo (@Flootoutcourt) April 4, 2017

Après un coup de fil à son équipe, on sait qu’aucune de ces hypothèses n’approche de la vérité, bien plus classique. C’est même l’homme situé juste derrière lui qui nous a donné quelques éléments de réponse. « Cette émission était très longue et très particulière, avec des prises de paroles tous les quarts d’heure », explique Julien Salingue, qui fait partie de son équipe de campagne.

« On lui a dit qu’il ne fallait pas qu’il hésite à échanger avec nous. Parfois, il se retournait pour nous demander si ça allait, s’il devait reprendre la parole sur tel ou tel sujet. Je ne me souviens pas exactement de ce dont il nous a parlé à ce moment exact, mais ça devait être une demande comme ça », explique-t-il.

Trop tard pour cette explication beaucoup trop rationnelle, Philippe Poutou vient d’intégrer la grande famille des mèmes internet. Les internautes sont loin d’être à court d’imagination, comme le montre ce tweet, que les meilleurs reconnaîtront.

Poutou : "Ras-le-bol des politiciens corrompus. Certains ici se reconnaîtront"#LeGrandDebat pic.twitter.com/yAOEyuNNZB — Alex Tran ⭐️ (@Futalors) April 4, 2017

