PRESIDENTIELLE Lors de son meeting dans la cité phocéenne ce samedi, le candidat d’En marche ! a crié devant la foule une célèbre expression locale et créé le malaise sur les réseaux…

Emmanuel Macron lors de son meeting à Marseille ce samedi 1er avril, - Claude Paris/AP/SIPA

Marie de Fournas

«Et je vous prends tous ici un par un». Emmanuel Macron a offert un meeting enflammé ce samedi 1er avril à Marseille. Après quelques références au groupe de rap I.A.M, à Marcel Pagnol et à l’OM qu’il adore, le candidat d'En marche ! a tenté d’apprivoiser le phrasé marseillais. Galvanisé par la foule et l’ambiance (presque) comme au Vélodrome, il a répondu à sa manière aux attaques de la droite et de l’extrême droite en hurlant : « Avec vous et à vos côtés, comme on dit ici, on craint dégun ! » (« On craint personne »).

S’il a été immédiatement acclamé par les 5.000 à 6.000 personnes présentes, l’intervention a eu beaucoup moins de succès sur la toile, où le candidat a immédiatement été moqué.

Emanuel un prono pour OM Dijon ? pic.twitter.com/pIpOEtBCrB — Philippe (@philousports) April 1, 2017

Emmanuel Macron : "On craint degun".................



Dans 5 minutes, il va nous lâcher : "D'où j'sors d'une ronde, Belsunce breakdown" — Sylvain Chazot (@sychazot) April 1, 2017

@philousports c malaisant faut le dire — Cherif ⚪Ⓜ (@cherif098) April 1, 2017

@philousports @paulbaudouard mdr non mais là gros y'a des limites à pas franchir putain — paul (@_PaulBernard_) April 1, 2017

Autres mots à placer : Bouillabaisse, Bonne mère , vieux port , Stade Vélodrome , Plus Belle La Vie #macronmarseille — Maxime Riou (@MaximeRiou) April 1, 2017

@MaximeRiou bientôt il va chanter du Jul — J 🤘🏼 (@jeremy_susu) April 1, 2017

O non Macron qui lance un: "On craint dégun" en plein meeting à Marseille pic.twitter.com/Yd4sAia6yZ — André le Schwartz (@Asura1990) April 1, 2017

