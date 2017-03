By the Web

Quand on est directeur du FBI, on a la culture du secret et pas qu’un peu. Et c’est pour cela que l’affaire « Web » qui touche James Comey, l’actuel patron de la police fédérale américaine, fait tant de bruit, même en dehors des Etats-Unis.

Sa première imprudence est d’avoir évoqué mercredi ses comptes Twitter et Instagram personnels devant un parterre de spécialistes de la sécurité. La deuxième d’avoir évoqué le nombre de personnes le suivant sur les réseaux sociaux. « Ma vie privée est très importante pour moi. Je la chéris. J’ai un compte Instagram avec neuf abonnés. Mais je ne laisse personne s’en approcher : seulement ma famille proche et le petit ami sérieux d’une de mes filles », a-t-il ainsi confié. Grand mal lui a pris puisque le blog spécialisé sur les gadgets et les nouvelles technologies Gizmodo s’est mis au défi de trouver ses comptes. Même si cette enquête s’annonçait complexe, James Comey ayant évidemment pris un pseudo sur les réseaux sociaux.

Plusieurs comptes de ses proches ont permis de remonter jusqu’à lui

Bingo. En quatre heures, les journalistes ont pu les trouver, selon leurs dires. Et ce, en passant par le compte Instagram de Brien, le fils de James Comey. En épluchant les interactions du fils sur le réseau social, la journaliste de Gizmodo a ainsi réussi à remonter jusqu’au père. Selon elle, James Comey se ferait passer pour Reinhold Niebuhr, un théologien américain protestant… mort en 1971. Or, Niebuhr, célèbre pour ses études sur les relations entre la foi chrétienne et la politique moderne, était l’objet de la thèse de James Comey.

This sure looks like James Comey's Twitter account https://t.co/y8X66LDFEr pic.twitter.com/4IUNx2rM0V — Gizmodo (@Gizmodo) March 31, 2017

Sur Twitter, « Reinhold Niebuhr » n’était suivi que par une seule personne, le journaliste Benjamin Wittes, ami proche de Comey. Autre indice : il porte le nom de @projectexile7, comme un programme pour lutter contre les crimes liés aux armes lancé par l’actuel patron du FBI.La boucle était donc bouclée pour la journaliste de Gizmodo.

Si ses comptes sont protégés, « Reinhold Niebuhr » a posté, quelques heures après l’article de Gizmodo, un gif montrant un homme en train d’applaudir en taguant la journaliste.

A post shared by Reinhold Niebuhr (@reinholdniebuhr) on Mar 30, 2017 at 4:07pm PDT

Encore une nouvelle preuve que la rédaction de Gizmodo a tapé dans le mille ?

Un nouveau caillou dans sa chaussure

Pour l’heure, le FBI n’a pas encore confirmé cette information. Les réseaux sociaux se sont emballés et le possible faux profil de James Comey comptait jeudi plus de 8.000 abonnés. Mais ce vendredi, le compte Twitter à ce nom a été bloqué.

James Comey's private twitter account now locked today but not yesterday. Showed Comey is a highly partisan DEMOCRAT & a good pal of HILLARY pic.twitter.com/wroisF8Xtz — Deplorable MD 🇺🇸 (@cpiersonmd) March 31, 2017

Un nouveau caillou dans la chaussure de James Comey, qui après s’être vu reprocher d’avoir fait trébucher Hillary Clinton durant la campagne, est désormais en charge de l’enquête sur les liens supposés entre Donald Trump et la Russie.

