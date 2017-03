By the Web

PRESIDENTIELLE Malgré leur activisme sur les réseaux sociaux, c’est loin d’être gagné…

Lors d'une manifestation le 25 mars 2017 à Paris, des manifestants réclament une candidature commune d'Hamon et Mélecnhon. / AFP PHOTO / Lionel BONAVENTURE - AFP

Delphine Bancaud

Mais comment rapprocher ces deux-là ? Des internautes de gauche réclament à cor et à cri l’alliance de Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon en vue d’une candidature commune à la présidentielle. Une hypothèse d’autant plus utopiste que le candidat de la France insoumise en meeting au Havre mercredi, a rejeté l’appel de Benoît Hamon à se ranger derrière lui.

Mais qu’à cela ne tienne, des sympathisants de gauche utilisent les réseaux sociaux pour appeler les deux hommes à la raison en arguant que l’union fait la force. Et rien ne vaut une image pour faire passer un message direct.

Certains citoyens n’hésitent pas à se mettre en scène sur les réseaux sociaux pour réclamer l’alliance des deux candidats.

#HamonMélenchon

JE SOUHAITE L’UNION de Benoit HAMON et de Jean-Luc MELANCHON

pour rester fidèle à nos valeurs sans jouer perdant pic.twitter.com/xQPKaSyIlp — BONY Jean-Claude (@jclbony) March 24, 2017

La lettre virale de Philippe Torreton

Le comédien Philippe Torreton ne dit pas autre chose, mais a utilisé le Web de manière différente. Il a publié ce mardi une lettre sur le site de l’Obs à l’attention des deux candidats fustigeant leur refus de s’unir. « Toute cette énergie pour vous disputer la quatrième ou cinquième place au soir du premier tour. Toute cette verve pour ne préparer finalement qu’un seul discours, celui de la défaite avec les consignes de vote pour le tour suivant qui se passera sans vous. Je vous suis de loin maintenant, car sans union vous ne m’intéressez pas », écrit le comédien. Une missive abondamment relayée sur Twitter et Facebook.

Lettre ouverte de Philippe Torreton à Hamon et Mélenchon : "Et nous, on fait quoi ?" https://t.co/jcut8AJxwH via @LObs — Erell (@ErellF) March 29, 2017

Certains Twittos ont même lancé des sondages pour déterminer lequel des deux candidats devaient renoncer au profit de l’autre.

Que doivent faire Mélenchon et Hamon ? — Ornikkar ™ (@ornikkar) March 30, 2017

D’autres les invitent à tirer à la courte paille pour déterminer celui qui se présentera aux électeurs.

Entre @benoithamon et @JLMelenchon, aucun ne veut céder. Il va falloir tirer ça à la courte paille, maintenant… 😆 — Hervé LE MEUR (@hlemeur) March 29, 2017

L’idée avait déjà émergé à la manifestation samedi place de la République à Paris, pour appeler à une candidature commune entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon.

Une cagnotte pour financer un sondage

Autre initiative originale : ce mercredi, le collectif pour l’alliance #HamonMélenchon a lancé une cagnotte afin de financer l’achat d’un sondage Ifop avec l’objectif de démontrer l’intérêt d’une candidature unique dès le premier tour de la présidentielle.

Mais pour les supporters de la France insoumise, c’est à Benoît Hamon de faire le premier pas, au vu des derniers sondages.

#Hamon (10% dans les sondages), il est "gentil", mais il voudrait que ce soit #Melenchon (16%) qui s'efface ...où est la logique ? https://t.co/V3MdBzMGnQ — Europe_guerre_civile (@Nouveaux_Poppys) March 30, 2017

#hamon deposes le bilan du #PS mourant , rejoins le camp de la gauche nette #Melenchon et rentres par l'honneur dans l'histoire #vallslache pic.twitter.com/1UUuy6Aepw — ADIL CHOC (@CHAODIL) March 30, 2017

Sur change.org, une pétition a même été ouverte en ce sens, récoltant plus de 25.000 signatures en deux mois.

Et pour tenter de démontrer que leur candidat est le meilleur, les partisans de la France insoumise, utilisent la force des images. Mais pas sûre que ce soit le moyen le plus diplomatique de rallier les sympathisants PS à leur cause !

