FLOP-TWEET Le post d’une jeune fille qui trouvait que son ombre ressemblait au profil de Rihanna a été massivement relayé sur Twitter. Ce genre d’étranges visions n’est pas un phénomène nouveau…

Cette jeune femme a eu la grande surprise de découvrir que son ombre ressemblait au profil de la chanteuse Rihanna - Capture Twitter

Ces twittos qui voient des choses dans leur ombre : une communauté obscure et souvent incomprise. Dimanche 26 mars, à 23 heures, une jeune femme a eu la grande surprise de découvrir que son ombre ressemblait au profil de la chanteuse Rihanna. Elle a alors immédiatement posté un selfie de sa grande découverte sur Twitter. Dimanche soir, instant de toutes les folies. Elle ne devait visiblement pas être la seule à s’ennuyer, puisque sa photo a été likée plus de 147.000 fois.

Tb to when I was high and noticed my shadow looked like Rihanna pic.twitter.com/Szikxu5Ipc — leilani🌻 (@baelaani) March 26, 2017

Le cas de la jeune Leilani fait cependant figure d’exception. D’autres Twittos avant elle ont tenté de faire le buzz avec une photo de leur ombre, sensée représenter une forme qu’ils sont souvent les seuls à voir. Un peu comme cette copine persuadée de sortir avec le sosie de Ryan Gossling, mais qui tient le bras d'un blond un peu maigrichon. Attention certaines de ces images ont sûrement été publiées sous l’emprise de drogue. Et oui ceci est un flop-tweet.

my shadow looks like moon lmfao pic.twitter.com/xK1Xm8jZbv — nico da guy-o (@cryptid_club) February 16, 2017

« Mon ombre ressemble à la lune mdr »

It's Thursday and my shadow looks like Forrest Gump pic.twitter.com/2PPT2YP6uY — Callie Addington (@CallieAddington) February 16, 2017

« C’est jeudi, mon ombre ressemble à Forest Gump »

So my hair was blowing up because of the wind and my shadow looks like a unicorn! pic.twitter.com/qtmfapfdmS — Super Spontaneous (@supernaturalvi6) February 15, 2017

« Mon ombre ressemble à une licorne »

Someone please explain to me why my shadow looks like a mystical magical half horse half pig creature. pic.twitter.com/URgLORj1mu — Diana Wong (@dianawonggg) February 22, 2017

« Quelqu’un peut m’expliquer pourquoi mon ombre ressemble à une créature magique, moitié cheval moitié cochon »

« LOL mon ombre ressemble à Dark Vador »

My shadow looks so funny lmao I have t-rex arms pic.twitter.com/hWokPScjFo — 🌸🍃 (@Hekapooo) February 22, 2017

« Mon ombre est tellement hilarante, j’ai des bras de t-rex »

With the jacket I'm wearing and my hair the way it is my shadow looks like Hagrid. #yerawizard pic.twitter.com/01DmHyJFM1 — Ghost with the Least (@Kayla_Nikol) February 12, 2017

« Avec le manteau que je porte et mes cheveux, mon ombre ressemble à Hagrid »

Ça marche aussi (ou pas) avec les objets.

My towel's shadow looks like Donald Trump i'm tired of feeling his breath on my nape everyday pic.twitter.com/ms0gQZJ5dT — ㅤ (@actorhoe) February 6, 2017

« Ma serviette de bain ressemble à Donald Trump »

My car's shadow looks like Shrek pic.twitter.com/N24MhECJYd — alyssa (@alyssarose37) February 2, 2017

« L’ombre de ma voiture ressemble à Schrek »

That shadow looks just like a face pic.twitter.com/1quVc0j4b2 — Wenis (@EazyShock) March 26, 2017

« Cette ombre ressemble à un visage »

